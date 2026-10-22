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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल: 6वें चंद्रमा से भावुकता पर नियंत्रण रखें, रिस्क उठाने से बंपर प्रॉफिट, वृद्धि योग से बैंक सेविंग्स में भारी उछाल

आज का कन्या राशिफल: 6वें चंद्रमा से भावुकता पर नियंत्रण रखें, रिस्क उठाने से बंपर प्रॉफिट, वृद्धि योग से बैंक सेविंग्स में भारी उछाल

आज का कन्या राशिफल: 6वें चंद्रमा से भावुकता पर रखें काबू, रिस्क से बंपर प्रॉफिट, बैंक सेविंग्स में भारी वृद्धि, सेल्स टारगेट पूरे, परिवार संग सुकून! पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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Kanya Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, भावुकता, प्रतिस्पर्धा, बैंक सेविंग्स व वित्तीय विस्तार स्थान) में संचरण कर रहे हैं. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपके भीतर अत्यधिक संवेदनशीलता और भावुकता उभर सकती है; ध्यान रखें कि अत्यधिक भावुक होकर दुःख, निराशा या संताप जैसे मनोरोग व मानसिक अवसाद का शिकार होने से बचें. अपनी सोच को व्यावहारिक और सकारात्मक बनाए रखें.

आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वृद्धि योग का शक्तिशाली संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपके व्यापार, धन संचय और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान को चार गुना बढ़ाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए साहसिक फैसलों से मोटा मुनाफा कमाने, नए अनुबंध हासिल करने और संचित धन के सुनियोजित निवेश का रहेगा.

नई डील में रिस्क उठाने से मिलेगा बड़ा प्रॉफिट: ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बना हुआ है; आज आप जिस भी नई डील या व्यावसायिक सौदे में सोच-समझकर रिस्क उठाएंगे, उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ा प्रॉफिट (तगड़ा मुनाफा) प्राप्त होगा; इसके प्रभाव से आपकी बैंक सेविंग्स (Bank Savings) में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

मार्केट डीलर्स से मिलेंगे नए अनुबंध: बाजार में कारोबारियों और डीलर्स से आपको नए, बड़े और दीर्घकालिक व्यापारिक अनुबंध (Contracts) मिलने की प्रबल संभावना है, जो आपके कारोबार को विस्तार देंगे.

वृद्धि योग से संचित धन का सही निवेश: वृद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में अच्छा-खासा मुनाफा हाथ लगेगा; आप अपनी पिछली सिंचित पूंजी और बचत को सही व सुरक्षित क्षेत्रों में निवेश करने का एक ठोस और भविष्योन्मुखी प्लान तैयार करेंगे.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन समय से पूर्व काम निपटाने, जबर्दस्त आत्मविश्वास पाने और खाली समय के सदुपयोग का रहेगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स समय से पहले पूरा करेंगे टारगेट: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को दिए गए सेल्स टारगेट तय समय-सीमा से काफी पहले पूरे (Targets Completed) हो जाएंगे; इस शानदार उपलब्धि से कार्यस्थल पर आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस और सीनियर्स के बीच आपकी रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाएगी.

अटूट इच्छा-शक्ति से पहचानेंगे अपनी क्षमताएं: वर्कस्पेस पर आप अपनी कार्यक्षमताओं और हुनर को भली-भांति पहचानते हैं; आपके भीतर इच्छा-शक्ति (Willpower) और समर्पण की कोई कमी नहीं रहेगी, जिससे कठिन काम भी आसान लगेंगे.

जल्दी काम निपटाकर समय का करें सही प्रबंधन: नौकरीपेशा लोग आज अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए अपने हर ऑफिशियल काम को बहुत जल्दी-जल्दी निपटा लेंगे; इससे आपके पास काफी अतिरिक्त समय बचेगा, जिसे आपको अपने कौशल विकास या भविष्य की योजनाओं में लगाने का सही निर्णय लेना होगा.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन व्यस्तता के बीच सुकून भरे पल चुराने और बच्चों की समस्याओं को हल करने का रहेगा.

परिवार संग मौज-मस्ती व बच्चों की समझें परेशानी: दिनभर की व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर आप अपने परिवार के साथ सुकून, हंसी-मजाक और मौज-मस्ती में व्यतीत करेंगे; साथ ही बच्चों की व्यक्तिगत या पढ़ाई से जुड़ी परेशानियों को ध्यान से सुनने और उन्हें सुलझाने का प्रयास अवश्य करें.

घर से दूर रह रहे छात्रों को मिलेगा अपनों का साथ: हॉस्टल या घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों (Students) को आज अपने परिजनों और माता-पिता के साथ समय बिताने का सुखद अवसर मिलेगा, जिससे उनका मानसिक तनाव दूर होगा.

स्वास्थ्य पर रखें नजर: 6th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक संताप, अत्यधिक भावुकता और पेट में हल्का खिंचाव परेशान कर सकता है. खान-पान सात्विक रखें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या बूंदी के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं. इससे छठे भाव के चंद्रमा से होने वाले मानसिक संताप और भावुकता पर नियंत्रण रहेगा, वृद्धि योग से व्यापारिक सौदों में अपार मुनाफा होगा, बैंक सेविंग्स तेजी से बढ़ेंगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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