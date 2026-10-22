Kanya Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, भावुकता, प्रतिस्पर्धा, बैंक सेविंग्स व वित्तीय विस्तार स्थान) में संचरण कर रहे हैं. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपके भीतर अत्यधिक संवेदनशीलता और भावुकता उभर सकती है; ध्यान रखें कि अत्यधिक भावुक होकर दुःख, निराशा या संताप जैसे मनोरोग व मानसिक अवसाद का शिकार होने से बचें. अपनी सोच को व्यावहारिक और सकारात्मक बनाए रखें.

आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वृद्धि योग का शक्तिशाली संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपके व्यापार, धन संचय और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान को चार गुना बढ़ाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए साहसिक फैसलों से मोटा मुनाफा कमाने, नए अनुबंध हासिल करने और संचित धन के सुनियोजित निवेश का रहेगा.

नई डील में रिस्क उठाने से मिलेगा बड़ा प्रॉफिट: ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बना हुआ है; आज आप जिस भी नई डील या व्यावसायिक सौदे में सोच-समझकर रिस्क उठाएंगे, उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ा प्रॉफिट (तगड़ा मुनाफा) प्राप्त होगा; इसके प्रभाव से आपकी बैंक सेविंग्स (Bank Savings) में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

मार्केट डीलर्स से मिलेंगे नए अनुबंध: बाजार में कारोबारियों और डीलर्स से आपको नए, बड़े और दीर्घकालिक व्यापारिक अनुबंध (Contracts) मिलने की प्रबल संभावना है, जो आपके कारोबार को विस्तार देंगे.

वृद्धि योग से संचित धन का सही निवेश: वृद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में अच्छा-खासा मुनाफा हाथ लगेगा; आप अपनी पिछली सिंचित पूंजी और बचत को सही व सुरक्षित क्षेत्रों में निवेश करने का एक ठोस और भविष्योन्मुखी प्लान तैयार करेंगे.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन समय से पूर्व काम निपटाने, जबर्दस्त आत्मविश्वास पाने और खाली समय के सदुपयोग का रहेगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स समय से पहले पूरा करेंगे टारगेट: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को दिए गए सेल्स टारगेट तय समय-सीमा से काफी पहले पूरे (Targets Completed) हो जाएंगे; इस शानदार उपलब्धि से कार्यस्थल पर आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस और सीनियर्स के बीच आपकी रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाएगी.

अटूट इच्छा-शक्ति से पहचानेंगे अपनी क्षमताएं: वर्कस्पेस पर आप अपनी कार्यक्षमताओं और हुनर को भली-भांति पहचानते हैं; आपके भीतर इच्छा-शक्ति (Willpower) और समर्पण की कोई कमी नहीं रहेगी, जिससे कठिन काम भी आसान लगेंगे.

जल्दी काम निपटाकर समय का करें सही प्रबंधन: नौकरीपेशा लोग आज अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए अपने हर ऑफिशियल काम को बहुत जल्दी-जल्दी निपटा लेंगे; इससे आपके पास काफी अतिरिक्त समय बचेगा, जिसे आपको अपने कौशल विकास या भविष्य की योजनाओं में लगाने का सही निर्णय लेना होगा.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन व्यस्तता के बीच सुकून भरे पल चुराने और बच्चों की समस्याओं को हल करने का रहेगा.

परिवार संग मौज-मस्ती व बच्चों की समझें परेशानी: दिनभर की व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर आप अपने परिवार के साथ सुकून, हंसी-मजाक और मौज-मस्ती में व्यतीत करेंगे; साथ ही बच्चों की व्यक्तिगत या पढ़ाई से जुड़ी परेशानियों को ध्यान से सुनने और उन्हें सुलझाने का प्रयास अवश्य करें.

घर से दूर रह रहे छात्रों को मिलेगा अपनों का साथ: हॉस्टल या घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों (Students) को आज अपने परिजनों और माता-पिता के साथ समय बिताने का सुखद अवसर मिलेगा, जिससे उनका मानसिक तनाव दूर होगा.

स्वास्थ्य पर रखें नजर: 6th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक संताप, अत्यधिक भावुकता और पेट में हल्का खिंचाव परेशान कर सकता है. खान-पान सात्विक रखें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या बूंदी के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं. इससे छठे भाव के चंद्रमा से होने वाले मानसिक संताप और भावुकता पर नियंत्रण रहेगा, वृद्धि योग से व्यापारिक सौदों में अपार मुनाफा होगा, बैंक सेविंग्स तेजी से बढ़ेंगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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