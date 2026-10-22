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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर वेबसाइट पर Cookies को हां कहना पड़ सकता है भारी, जानें क्यों?

हर वेबसाइट पर Cookies को हां कहना पड़ सकता है भारी, जानें क्यों?

हर वेबसाइट पर Accept All Cookies पर क्लिक करना आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए कितना सही है? जानें Cookies कैसे आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 22 Oct 2026 10:18 AM (IST)
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  • गैर-जरूरी कुकीज़ को अक्षम कर ऑनलाइन ट्रैकिंग रोकें.

इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते ही अगर स्क्रीन पर Accept All Cookies और Reject All का ऑप्शन दिखाई दे, तो ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे किसी एक पर क्लिक कर देते हैं. कई बार लोग इस पॉपअप को बार-बार देखकर परेशान हो जाते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए सभी कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपकी यही आदत ऑनलाइन प्राइवेसी से जुड़ी चिंता बढ़ा सकती है. ऐसे में हर बार बिना सोचे इन्हें एक्सेप्ट करना सही फैसला नहीं होतो है. तो आइए जानते हैंं कि हर वेबसाइट पर Cookies को हां कहना क्यों भारी पड़ सकता है. 

Cookies क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं?

जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वह आपके ब्राउजर में छोटी टेक्स्ट फाइल सेव कर सकती है. इन्हें कुकीज कहा जाता है. इनकी मदद से वेबसाइट आपकी लॉगिन स्थिति, भाषा की पसंद और शॉपिंग कार्ट में रखे सामान जैसी जानकारियां याद रख सकती है. इससे अगली बार वेबसाइट इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, हालांकि सभी कुकीज का काम एक जैसा नहीं होता है. कुछ वेबसाइट चलाने के लिए जरूरी होती हैं, जबकि कुछ वेबसाइट के इस्तेमाल से जुड़े आंकड़े जुटाती हैं. वहीं विज्ञापन वाली कुकीज अलग-अलग वेबसाइटों पर आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकती हैं.

हर वेबसाइट पर Cookies को हां कहना क्यों भारी पड़ सकता है?

हर वेबसाइट पर Cookies को बिना सोचे-समझे एक्सेप्ट करना आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. कुछ Cookies सिर्फ लॉगिन डिटेल्स और वेबसाइट की पसंद याद रखती हैं, जबकि कुछ आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को ट्रैक करके विज्ञापन दिखाने में मदद कर सकती हैं.  Accept All Cookies पर क्लिक करने से गैर-जरूरी Cookies भी एक्टिव हो सकती हैं, जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है.

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इतने तरह की होती हैं वेबसाइट पर Cookies 

कुकीज मुख्य रूप से चार तरह की होती हैं. एसेंशियल कुकीज वेबसाइट के जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं. फंक्शनल कुकीज भाषा और दूसरी सेटिंग्स याद रखती हैं. एनालिटिक्स कुकीज वेबसाइट पर आपकी एक्टिविटी से जुड़े आंकड़े जुटाती हैं, जबकि विज्ञापन कुकीज आपकी पसंद के मुताबिक विज्ञापन दिखाने में मदद करती हैं. 

ऑनलाइन ट्रैकिंग कम करने के लिए क्या करें?

कुकीज का पॉपअप दिखने पर जल्दबाजी में फैसला लेने के जगह Manage Preferences या Customize ऑप्शन देखें. गैर-जरूरी विज्ञापन और ट्रैकिंग कुकीज को बंद कर सकते हैं, जबकि वेबसाइट चलाने के लिए जरूरी कुकीज को चालू रखा जा सकता है. इसके अलावा ब्राउजर की सेटिंग्स से थर्ड-पार्टी कुकीज को ब्लॉक करने और समय-समय पर पुरानी कुकीज हटाने का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 22 Oct 2026 10:18 AM (IST)
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