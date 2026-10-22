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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव दास-आशुतोष रांका को किसने तिहाड़ से बाहर निकाला? ये रही वकीलों की लिस्ट

सौरव दास-आशुतोष रांका को किसने तिहाड़ से बाहर निकाला? ये रही वकीलों की लिस्ट

CJP के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत मिल गई है. इस मौके पर रत्ना सिंह ने कानूनी टीम को धन्यवाद दिया. जानें वकिलों की टीम में कौन-कौन शामिल था.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 07:31 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मेंबर सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत मिल चुकी है. दोनों को प्रतिबंधित घोषित किए गए जंतर-मंतर के नजदीक शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इस पर CJP की लीगल टीम की हेड रत्ना सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर पूरी लीगल टीम को बधाई दी है, जिनकी बदौलत सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत मिली. उन्होंने लिखा कि एडवोकेट अभिक चिमनी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद. इसमें प्रांजल अब्रोल, मोक्षा शर्मा और कार्तिक वेणु भी शामिल हैं.

रत्ना सिंह ने आगे लिखा कि एडवोकेट अभिष्ट हेला, पुष्प शर्मा और अंगद का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने पहले दिन से ही SEM कोर्ट का काम संभाला.  एडवोकेट शिवांगी शर्मा का भी धन्यवाद, जो मेरे साथ खड़ी रहीं और मेरी मदद की.  आखिर में अपने सीनियर्स  का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने हमें अपने बहुमूल्य कानूनी सुझावों और निर्देशों के जरिए मार्गदर्शन दिया. बता दें कि अभिक चिमनी दिल्ली के एक वकील हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामलों से जुड़े रहे हैं.

सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिया हलफनामा

दिल्ली में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया. दोनों ने हलफनामा दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे. दास और रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया. दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रही सहायक पुलिस आयुक्त (SP) रितु राज ने CJP नेताओं को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Oct 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
CJP Ashutosh Ranka Saurav Das
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