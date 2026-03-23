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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मांस-मछली और लहसुन-प्याज का त्याग काफी नहीं, इन चीजों से भी करें परहेज

Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मांस-मछली और लहसुन-प्याज का त्याग काफी नहीं, इन चीजों से भी करें परहेज

Chaitra Navratri 2026 Fasting Rules: चैत्र नवरात्रि 19 - 27 मार्च तक चलेंगे. इन 9 दिनों में शुद्धता व सात्विकता रखने के लिए केवल लहसुन-प्याज या मांस-मछली ही नहीं बल्कि अन्य चीजों का त्याग भी जरूरी है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Chaitra Navratri 2026 Fasting Rules: चैत्र नवरात्रि 19 - 27 मार्च तक चलेंगे. इन 9 दिनों में शुद्धता व सात्विकता रखने के लिए केवल लहसुन-प्याज या मांस-मछली ही नहीं बल्कि अन्य चीजों का त्याग भी जरूरी है.

चैत्र नवरात्रि 2026 व्रत के नियम

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मां दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ होता है. 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में लोग व्रत रखकर माता रानी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं.
मां दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ होता है. 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में लोग व्रत रखकर माता रानी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं.
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इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हुई है, जिसका समापन 27 मार्च 2026 को हो जाएगा. नवरात्रि के दौरान अधिकतर लोग मांसाहार भोजन और लहसुन-प्याज का पूरी तरह से त्याग करते हैं.
इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हुई है, जिसका समापन 27 मार्च 2026 को हो जाएगा. नवरात्रि के दौरान अधिकतर लोग मांसाहार भोजन और लहसुन-प्याज का पूरी तरह से त्याग करते हैं.
Published at : 23 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Maa Durga Chaitra Navratri Fasting Rules Vrat Niyam Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026

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