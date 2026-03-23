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Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मांस-मछली और लहसुन-प्याज का त्याग काफी नहीं, इन चीजों से भी करें परहेज
Chaitra Navratri 2026 Fasting Rules: चैत्र नवरात्रि 19 - 27 मार्च तक चलेंगे. इन 9 दिनों में शुद्धता व सात्विकता रखने के लिए केवल लहसुन-प्याज या मांस-मछली ही नहीं बल्कि अन्य चीजों का त्याग भी जरूरी है.
चैत्र नवरात्रि 2026 व्रत के नियम
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Published at : 23 Mar 2026 01:30 PM (IST)
ऐस्ट्रो
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प्रेम कुमारJournalist
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