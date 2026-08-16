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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम

बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम

Independence Day: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुबई का बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंगों में रोशन हुआ. जानिए भारत-UAE दोस्ती और इस खास जश्न से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 16 Aug 2026 07:11 AM (IST)
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भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा शुक्रवार (15 अगस्त 2026) की रात तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी दिखाई दी. इस खास नजारे ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा और भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न दुबई में भी देखने को मिला.

दुबई स्थित भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने इस खास मौके की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए. पोस्ट में इसे भारत की यात्रा, गर्व और भावना को समर्पित खास श्रद्धांजलि बताया गया. साथ ही इसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक भी बताया गया.

तिरंगे के रंगों में चमका बुर्ज खलीफा

बुर्ज खलीफा पर शुक्रवार रात  भारतीय तिरंगे के तीन प्रमुख रंगों की रोशनी दिखाई दी. इमारत पर केसरिया, सफेद और हरे रंग का शानदार संयोजन नजर आया. बुर्ज खलीफा पर इस तरह की रोशनी दुनिया के अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मौकों पर दिखाई जाती है. भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भी यहां पहले कई बार तिरंगे के रंगों में रोशनी की जा चुकी है.

भारत और UAE के रिश्तों की झलक

बुर्ज खलीफा का यह प्रदर्शन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का जश्न नहीं था, बल्कि इसे भारत और UAE के बीच मजबूत होते रिश्तों से भी जोड़कर देखा गया. दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है. UAE में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं. इस वजह से भारत के राष्ट्रीय पर्व वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी खास महत्व रखते हैं.

828 मीटर ऊंचा है बुर्ज खलीफा

बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जानी जाती है. दुबई की पहचान बन चुकी यह इमारत बड़े राष्ट्रीय समारोहों और अंतरराष्ट्रीय मौकों पर खास रोशनी के लिए भी प्रसिद्ध है. भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंगों में इसकी रोशनी ने एक बार फिर भारत और UAE के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक जुड़ाव की तस्वीर दुनिया के सामने रखी.

दुनिया के नेताओं ने दी भारत को बधाई

भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया के कई देशों के नेताओं और सरकारों की ओर से भी शुभकामनाएं दी गईं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी. इस तरह भारत का स्वतंत्रता दिवस देश के साथ-साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी मनाया गया.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 16 Aug 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Burj Khalifa DUBAI WORLD NEWS IN HINDI Independence Day 2026
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