ट्रेन में परेशानी? मिनटों में रेल मदद ऐप पर ऐसे करें शिकायत

Rail Madad App Hack : ट्रेन का सफर आमतौर पर सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन कई बार यात्रा के दौरान ऐसी परेशानियां सामने आ जाती हैं, जो पूरे सफर का एक्सपीरियंस खराब कर देती हैं. कोच में एसी ठीक से काम न करना, ट्रेन का लेट होना या सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या होना ऐसी ही स्थितियां हैं. ऐसे समय में यात्रियों को अक्सर समझ नहीं आता कि शिकायत कहां और कैसे दर्ज करें. सही मदद मिलने में लगने वाला समय भी परेशानी बढ़ा देता है.

इसी समस्या को आसान बनाने के लिए रेल मदद ऐप और पोर्टल की सुविधा दी गई है. इसकी मदद से यात्री कुछ आसान स्टेप्स में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जरूरी जानकारी या फोटो जोड़ सकते हैं और ऑनलाइन अपनी शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं. हालांकि तुरंत मदद की जरूरत वाली सुरक्षा या मेडिकल समस्या के लिए 139 हेल्पलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में परेशानी के समय मिनटों में रेल मदद ऐप पर कैसे शिकायत करें.

रेल मदद ऐप से क्या आसान होता है?

ट्रेन में खराब कोच, देरी या दूसरी परेशानियों की शिकायत के लिए यात्रियों को अलग-अलग जगहों पर संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है. रेल मदद ऐप शिकायत दर्ज करने का सीधा डिजिटल माध्यम देता है. यात्री अपनी समस्या के अनुसार शिकायत की कैटेगरी चुनकर जानकारी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी की जा सकती है. इससे शिकायतों को एक जगह दर्ज करने और उनके समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलती है.

ऐसे दर्ज करें ट्रेन की शिकायत

1.ट्रेन की शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में रेल मदद ऐप खोलें या रेल मदद के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं. अगर ऐप फोन में नहीं है तो इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

2. इसके बाद अपनी समस्या के अनुसार शिकायत की कैटेगरी चुनें. इसमें कोच से जुड़ी समस्या, ट्रेन में देरी, सुरक्षा संबंधी परेशानी या सुझाव जैसी कैटेगरी शामिल हैं.

3. शिकायत की कैटेगरी चुनने के बाद अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी भरें. इसमें PNR नंबर दर्ज किया जा सकता है.

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4.इसके अलावा ट्रेन नंबर या स्टेशन से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी. सही जानकारी देने से शिकायत को समझने में मदद मिलती है.

5. अगर समस्या से जुड़ी फोटो उपलब्ध है, तो उसे शिकायत के साथ अपलोड किया जा सकता है. फोटो लगाने से रेलवे कर्मचारियों को समस्या को समझने और उसकी जांच करने में मदद मिल सकती है. इससे शिकायत के समाधान की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सकता है.

शिकायत का स्टेटस ऐसे करें चेक

शिकायत दर्ज होने के बाद एक शिकायत आईडी मिलती है. इसी आईडी की मदद से यात्री अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं. ऐप या पोर्टल पर शिकायत की प्रगति और उसके समाधान से जुड़ी जानकारी को ट्रैक किया जा सकता है. इससे शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके समाधान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन देखी जा सकती है.

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