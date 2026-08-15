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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNag Panchami 2026: नाग पंचमी पर इन 3 राशियों पर धन हानि, दुर्घटना का खतरा, सूर्य-केतु बना रहे खतरनाक योग

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर इन 3 राशियों पर धन हानि, दुर्घटना का खतरा, सूर्य-केतु बना रहे खतरनाक योग

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति बन रही है. ऐसे में कुछ राशियों को इस दिन बेहद सावधानी बरतनी होगी. क्या खतरा मंडरा रहा है, कैसे बचें जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 15 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति बन रही है. ऐसे में कुछ राशियों को इस दिन बेहद सावधानी बरतनी होगी. क्या खतरा मंडरा रहा है, कैसे बचें जान लें.

नाग पंचमी 2026

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नाग पंचमी पर सूर्य और केतु की युति से ग्रहण योग बनेगा. दोनों ग्रहों का यह संयोग जातकों के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. फैसला लेने में परेशानी आ सकती है. करियर कारोबार में भी चुनौतियां सामने आ सकती है.
नाग पंचमी पर सूर्य और केतु की युति से ग्रहण योग बनेगा. दोनों ग्रहों का यह संयोग जातकों के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. फैसला लेने में परेशानी आ सकती है. करियर कारोबार में भी चुनौतियां सामने आ सकती है.
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नाग पंचमी पर सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति़ शुभ नहीं है. कीमती सामान, जरूरी दस्तावेज और धन से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें। नौकरी या कारोबार में अचानक कोई ऐसा बदलाव सामने आ सकता है, जो आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो.
नाग पंचमी पर सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति़ शुभ नहीं है. कीमती सामान, जरूरी दस्तावेज और धन से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें। नौकरी या कारोबार में अचानक कोई ऐसा बदलाव सामने आ सकता है, जो आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो.
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स्थान परिवर्तन या जिम्मेदारियों में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है. काम का तनाव निजी रिश्तों पर हावी न होने दें. यात्रा और वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचें. किसी नकारात्मक व्यक्ति की बातों में आकर निर्णय लेने से भी बचना बेहतर रहेगा.
स्थान परिवर्तन या जिम्मेदारियों में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है. काम का तनाव निजी रिश्तों पर हावी न होने दें. यात्रा और वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचें. किसी नकारात्मक व्यक्ति की बातों में आकर निर्णय लेने से भी बचना बेहतर रहेगा.
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वृश्चिक राशि वालों का पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी या तनाव हो सकता है. किसी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय उसके इरादों को समझने की कोशिश करें.आपका अपना को अपने हित के लिए आपका इस्तेमाल कर सकता है.
वृश्चिक राशि वालों का पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी या तनाव हो सकता है. किसी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय उसके इरादों को समझने की कोशिश करें.आपका अपना को अपने हित के लिए आपका इस्तेमाल कर सकता है.
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कुंभ राशि का मन अस्थिर रहेगा, असर काम पर पड़ेगा और जरूरी काम पूरे करने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग सकता है. पुरानी गलती दोहराने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले उसके परिणाम पर विचार करें. बड़ी रकम उधार देने से बचें. माता-पिता से सलीखे से पेश आएं, नहीं तो जीवन में कई संकट पैदा हो सकते हैं.
कुंभ राशि का मन अस्थिर रहेगा, असर काम पर पड़ेगा और जरूरी काम पूरे करने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग सकता है. पुरानी गलती दोहराने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले उसके परिणाम पर विचार करें. बड़ी रकम उधार देने से बचें. माता-पिता से सलीखे से पेश आएं, नहीं तो जीवन में कई संकट पैदा हो सकते हैं.
Published at : 15 Aug 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Nag Devta Horoscope 2026 Nag Panchami 2026

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