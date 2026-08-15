कुंभ राशि का मन अस्थिर रहेगा, असर काम पर पड़ेगा और जरूरी काम पूरे करने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग सकता है. पुरानी गलती दोहराने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले उसके परिणाम पर विचार करें. बड़ी रकम उधार देने से बचें. माता-पिता से सलीखे से पेश आएं, नहीं तो जीवन में कई संकट पैदा हो सकते हैं.