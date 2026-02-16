हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSurya Grahan 2026 Effects: गर्भवती सूर्य ग्रहण में सिलाई, सब्जी काटने समेत 5 गलती करने की भूल न करें

Surya Grahan 2026 Effects: गर्भवती सूर्य ग्रहण में सिलाई, सब्जी काटने समेत 5 गलती करने की भूल न करें

Surya Grahan 2026 Effects Pregnant Women: सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन गर्भवती महिलाएं कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो ये आपके आने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 16 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Surya Grahan 2026 Effects Pregnant Women: सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन गर्भवती महिलाएं कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो ये आपके आने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है

सूर्य ग्रहण 2026: गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा

1/6
17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. सूर्य ग्रहण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. इसमें राहु बेहद सक्रिय हो जाता है. ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान रखने की जरुरत है.
17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. सूर्य ग्रहण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. इसमें राहु बेहद सक्रिय हो जाता है. ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान रखने की जरुरत है.
2/6
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 03 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. ये कुंभ राशि में लगने वाला है. जो शनि की राशि है.
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 03 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. ये कुंभ राशि में लगने वाला है. जो शनि की राशि है.
Published at : 16 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Surya Grahan 2026 Solar Eclipse 2026 Falgun Amavasya 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
India Vs Pakistan Match: भारत की जीत की इन 5 वजहों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, समझिए कैसे?
India Vs Pakistan Match से पहले देखिए कैसे दर-दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान ने | ABPLIVE
Assam के CM के विवादित वीडियो पर बोले CJI, 'ये केस आपको HC ले जाने में क्या समस्या' | Breaking
Bhiwadi Fire Breaking: फैक्ट्री में आग का कहर, 8 लोग झुलसे | Rajasthan | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget