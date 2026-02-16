17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. सूर्य ग्रहण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. इसमें राहु बेहद सक्रिय हो जाता है. ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान रखने की जरुरत है.