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भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ते समय क्यों नहीं खड़े होते बिल्कुल बीच में? जानें मंदिर से जुड़ी पुरानी परंपरा
Sawan 2026: शिवालय में आपने नंदी की मूर्ति को हमेशा शिवलिंग के सामने मुख करते हुए बैठे देखा होगा, क्या आप जानते हैं नंदी और शिवलिंग के बीच खड़े होकर दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या है परंपरा.
shivling nandi puja
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Published at : 13 Aug 2026 12:23 PM (IST)
Tags :Shivling Nandi Sawan 2026
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