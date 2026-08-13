भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ते समय क्यों नहीं खड़े होते बिल्कुल बीच में? जानें मंदिर से जुड़ी पुरानी परंपरा

शैव परंपराओं में नंदी और शिवलिंग के बीच की दृष्टि रेखा को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है. मान्यता है कि नंदी और शिवलिंग के ठीक बीच खड़े होकर दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे नंदी की शिवजी के प्रति बनी दृष्टि बाधित होती है. इसलिए भक्त आमतौर पर नंदी के बगल से शिवलिंग के दर्शन करते हैं.