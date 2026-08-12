बृहत् पाराशर होरा शास्त्र की परंपरा के अनुसार ग्रहणकाल में जन्म को चुनौतीपूर्ण माना गया है. इस ग्रंथ के अध्याय 91 में बताए श्लोक में लिखा है - सूर्येन्दुग्रहणे काले येषां जन्म भवेद् द्विज। व्याधिः कष्टं च दारिद्र्यं तेषां मृत्युभयं भवेत्॥ अर्थात ग्रहणकालीन जन्म को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, जीवन में संघर्ष और आर्थिक कठिनाइयों की आशंका से जोड़ा गया है.