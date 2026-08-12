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Surya Grahan 2026: पूर्ण सूर्य ग्रहण में जन्म लेने वाले बच्चे पर क्या पड़ता है प्रभाव ?
Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अशुभ बताया है, गर्भवती के लिए सावधानी बताई है लेकिन क्या आप जानते हैं इस दौरान जन्मे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है.
सूर्य ग्रहण 2026
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Published at : 12 Aug 2026 07:26 AM (IST)
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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