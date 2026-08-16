आज का राशिफल: नाग पंचमी से पहले इन राशियों का चमकेगा भाग्य, धन और करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Rashifal 16 August 2026: आज सावन शुक्ल चतुर्थी, हस्त नक्षत्र और साध्य योग का खास संयोग बन रहा है. शाम को नाग पंचमी की तिथि भी शुरू हो जाएगी.

कन्या राशि में मौजूद चंद्रमा कुछ राशियों के लिए धन, करियर और रिश्तों में बड़ी खुशखबरी ला सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को निवेश, सेहत और विवाद से सावधान रहना होगा. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, सेवा और प्रतिस्पर्धा के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन विरोधियों पर विजय पाने, पेंडिंग काम निपटाने और सभी प्रकार के अज्ञात भयों से मुक्ति पाने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ाएगा. दफ्तर में आपके काम की गति तेज रहेगी. रुके हुए प्रोजेक्ट्स आज आसानी से पूरे होंगे. जो लोग सरकारी नौकरी, मेडिकल, वकालत, पुलिस या प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने बकाए वसूलने और बाजार के प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ने का है. कानूनी या कागजी अड़चनों का समाधान निकलेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक मामलों में आज राहत मिलने के मजबूत योग हैं. पुराने कर्ज चुकाने में प्रगति होगी. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा. कोर्ट-कचहरी या विवादित वित्तीय मामलों में आपका पक्ष भारी रहेगा.

हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे निवेश या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति और अनुशासन बना रहेगा. ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी का व्यावहारिक सहयोग आपके मानसिक तनाव को कम करेगा.

बातचीत के दौरान वाणी में सौम्यता रखें और जिद्दी रवैये से बचें. शाम को पंचमी तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और मंदिर में दीप प्रज्वलित करने से पारिवारिक वातावरण सुखद और सुरक्षित रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. काम की अधिकता के कारण हल्की शारीरिक थकान हो सकती है. खान-पान में लापरवाही न बरतें, बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, केसरिया, पीला

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का पात्र, गुड़, लाल वस्त्र या गेहूं का दान करें.

इस उपाय से कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से मान-सम्मान व आरोग्य में वृद्धि होगी.

वृषभ राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम, रचनात्मकता और अचानक धन लाभ के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन बौद्धिक क्षमता बढ़ाने, संतान सुख और आर्थिक लाभ के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. दफ्तर में आपके नए विचारों की सराहना होगी. अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आप अपनी सूझबूझ से पूरा करने में सफल रहेंगे.

कला, मीडिया, शिक्षण, रिसर्च, डिजाइनिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा. सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी तनाव व बहस से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतियों को लागू करने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने का है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. रचनात्मक और खुदरा व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. पंचम भाव के चंद्र प्रभाव से अचानक धन लाभ और आय के नए स्रोत बनने के योग हैं. सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ और सौहार्दपूर्ण रहेंगे. लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा.

शाम को नाग पंचमी की तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और मंदिर में दीप प्रज्वलित करने से पारिवारिक वातावरण सुखद और सुरक्षित रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक आहार लें और बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और दिनचर्या में हल्का योग व प्राणायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: हरा, सफेद, सिल्वर

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, सफेद चंदन व अक्षत डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व बेलपत्र अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, सफेद वस्त्र या अन्न का दान करें.

इस उपाय से बुद्धि व विद्या में वृद्धि होगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, संतान से जुड़ा सुख मिलेगा और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से यश व समृद्धि बढ़ेगी.

मिथुन राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी माता, गृह सुख, वाहन, भूमि, संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन पारिवारिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि, माता के सहयोग और अटके घरेलू कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता और स्थिरता को मजबूत करेगा. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, शिक्षा, मीडिया और जनसंपर्क से जुड़े लोगों को अपनी योजनाओं में अच्छी सफलता मिलेगी.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी तनाव व गॉसिप से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार पकड़ मजबूत करने और ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाने का है. भूमि, भवन, निर्माण सामग्री और घरेलू सुख-सुविधाओं से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन संतोषजनक रहेगा. चतुर्थ भाव के चंद्र प्रभाव से भौतिक सुख-सुविधाओं, घर के रख-रखाव या वाहन से जुड़े कार्यों पर धन खर्च हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं.

हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और विश्वास से भरे रहेंगे.

शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और पारिवारिक वातावरण सुरक्षित व सुखद रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप शांति और सुकून महसूस करेंगे. मौसम के अनुसार खान-पान का ध्यान रखें, बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला, सफेद

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली व दूर्वा डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध, दूर्वा व बेलपत्र अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे फल, हरी दाल या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ेगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, मानसिक तनाव दूर होगा और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से कार्यों में सफलता मिलेगी.

कर्क राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, भाई-बहन, लघु यात्रा और संचार के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन आत्मविश्वास में वृद्धि, भाइयों के सहयोग और नए प्रयासों में सफलता के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा, पराक्रम और पहल करने की क्षमता को मजबूत करेगा. दफ्तर में आपकी संवाद शैली और सक्रियता की सराहना होगी.

मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग, आईटी, नेटवर्किंग और जनसंपर्क से जुड़े जातकों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा. सहकर्मियों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी राजनीति व विवादों से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए संपर्कों के विस्तार और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कारोबार बढ़ाने का है. पुराने ग्राहकों के साथ तालमेल बेहतर होगा. छोटी दूरी की व्यापारिक गतिविधियों से अच्छा लाभ मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन संतोषजनक और प्रगतिशील रहेगा. आपके व्यक्तिगत प्रयासों और अतिरिक्त भागदौड़ से धन लाभ के नए अवसर बनेंगे.

घरेलू जरूरतों या गैजेट्स पर कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन बजट संतुलित रहेगा. हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम और भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. मित्रों के साथ बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपके फैसलों में उनका समर्थन मिलेगा.

शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा और ऊर्जा से भरपूर रहेगा. भागदौड़ के कारण कंधों या गर्दन में हल्की जकड़न हो सकती है. खान-पान में सात्विक आहार लें और बाहर के तैलीय भोजन से बचें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: दूधिया सफेद, क्रीम, हल्का पीला

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, अक्षत व लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई, दूध, चावल या तांबे के बर्तन का दान करें.

इस उपाय से साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे होंगे.

सिंह राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी और संचित पूंजी के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन बैंक बैलेंस बढ़ाने, परिवार में मान-सम्मान पाने और प्रभावशाली वाणी से कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी संवाद क्षमता और पेशेवर छवि को मजबूती देगा. दफ्तर में आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा. वित्तीय संस्थान, बैंकिंग, अकाउंट्स, परामर्श, शिक्षण और प्रेजेंटेशन से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) के दौरान दफ्तरी राजनीति व तीखी बहस से पूरी तरह दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन धन के प्रवाह को बढ़ाने और ग्राहकों से बकाया वसूलने के लिए अनुकूल है. पारिवारिक व्यवसाय या खुदरा व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा मिलेगा.

बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन धन संचय और लाभ के नए अवसर देने वाला रहेगा. द्वितीय भाव में चंद्र प्रभाव से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी.

परिवार की सुख-सुविधाओं पर सोच-समझकर खर्च करेंगे. हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में मधुरता और एकता बनी रहेगी. परिजनों के साथ किसी मांगलिक या पारिवारिक विषय पर सकारात्मक चर्चा होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ और विश्वास से भरे रहेंगे.

शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर में खुशहाली और सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. खान-पान में सात्विक और संतुलित आहार अपनाएं. गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है, इसलिए अत्यधिक ठंडी चीजों से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में योग व प्राणायाम को शामिल करें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, नारंगी, लाल

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव का पावन दिन रविवार है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, रोली व लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर जल, गंगाजल व लाल पुष्प अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का पात्र, गुड़, लाल वस्त्र या गेहूं का दान करें.

इस उपाय से कार्यक्षेत्र में यश व प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन संचय में वृद्धि होगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से मान-सम्मान व आरोग्यता बनी रहेगी.

कन्या राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन व्यक्तित्व निखारने, मानसिक स्पष्टता पाने और आत्मबल में वृद्धि के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता को मजबूत करेगा. दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की शैली की सराहना होगी.

मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, अकाउंट्स, लेखन, आईटी और कंसल्टिंग से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी तनाव व जल्दबाजी से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को नए सिरे से लागू करने और बाजार में अपनी छवि मजबूत करने का है. ग्राहकों के साथ सीधा संवाद लाभकारी रहेगा. साझेदारी के काम में पारदर्शिता रखें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और स्थिरता देने वाला रहेगा. लग्न में चंद्र प्रभाव से धन प्रबंधन बेहतर रहेगा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा.

व्यक्तिगत विकास या वस्त्र-आभूषण पर सोच-समझकर धन व्यय हो सकता है. हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सौहार्द और शांति का माहौल बना रहेगा. आपके शांत और समझदारी भरे व्यवहार से परिवार के सदस्य प्रभावित होंगे. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम प्रगाढ़ रहेगा.

शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को मानसिक रूप से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम के बीच समय पर भोजन लें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का नीला, पन्ना हरा

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, अक्षत व थोड़ा सा कुमकुम डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व बेलपत्र अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां, हरी दाल, साबुत मूंग या हरे फल का दान करें.

इस उपाय से मानसिक शांति व एकाग्रता बढ़ेगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, मान-सम्मान में वृद्धि होगी और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

तुला राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, दान, मोक्ष और दूरस्थ संपर्कों के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन दूरदराज के संपर्कों से लाभ, आध्यात्मिक चिंतन और अनियोजित खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा शांत और योजनाबद्ध तरीके से काम करने का संकेत दे रहा है. मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), विदेश सेवा, आयात-निर्यात, लीगल, अस्पताल और एनजीओ से जुड़े जातकों को आज अच्छे परिणाम मिलेंगे.

दफ्तर में दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें और अपने काम पर फोकस रखें. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी राजनीति व तनाव से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरस्थ क्षेत्रों या विदेशी संपर्कों से नए सौदे हासिल करने का है. ऑनलाइन बिजनेस और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है.

कागजी दस्तावेजों और टैक्स से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता बरतें. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. द्वादश चंद्र के प्रभाव से मांगलिक कार्यों, घरेलू जरूरतों या धार्मिक दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. अपने बजट का ध्यान रखें.

हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें. परिजनों की छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा.

शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. आंखों में हल्की थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त विश्राम लें. खान-पान में हल्का और सुपाच्य आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, सिल्वर, हल्का नीला

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, अक्षत व थोड़ा सा केसर डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व सुगंधित इत्र अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल, दूध या मौसमी फल का दान करें.

इस उपाय से अनावश्यक खर्चों और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, सुख-शांति में वृद्धि होगी और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से सभी कार्य सफल होंगे.

वृश्चिक राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े भाई-बहन, मित्रों और इच्छापूर्ति के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन आमदनी के नए स्रोत बनाने, सामाजिक प्रभाव बढ़ाने और लंबे समय से अटकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का भरपूर फल दिलाएगा. दफ्तर में आपके काम और नेतृत्व की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

नेटवर्किंग, आईटी, इवेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग और बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों को आज विशेष सफलता मिलेगी. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी तनाव व राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार मुनाफा कमाने और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने का है. पुराने संपर्कों और मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा सौदा हाथ लग सकता है.

खुदरा और थोक व्यापारियों की बिक्री में तेजी आएगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शुभ और लाभकारी रहेगा. एकादश चंद्र के प्रभाव से आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने के योग हैं.

निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक रिटर्न मिलेगा. हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर स्नेह व समर्थन मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ और मधुर रहेंगे.

किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन उत्तम और ऊर्जा से भरपूर रहेगा. मानसिक रूप से आप काफी प्रसन्न और तनावमुक्त रहेंगे. समय पर भोजन लें और दिनचर्या को संतुलित रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: गहरा लाल, मैरून, नारंगी

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन व लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का पात्र, गुड़, लाल वस्त्र या अनार का दान करें.

इस उपाय से आय व लाभ में निरंतर वृद्धि होगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से यश व समृद्धि बढ़ेगी.

धनु राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर, पिता, मान-प्रतिष्ठा और प्रशासनिक अधिकारों के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने, वरिष्ठों का सहयोग पाने और नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और प्रभाव को मजबूती देगा. दफ्तर में आपकी कार्यशैली और योजनाबद्ध दृष्टिकोण की सराहना होगी.

प्रशासन, प्रबंधन, सरकारी सेवा, शिक्षण, कानूनी सलाहकार और कॉरपोरेट लीडरशिप से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी राजनीति व तनाव से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने कारोबार का विस्तार करने और नई व्यावसायिक योजनाओं को धरातल पर उतारने का है. सरकारी कांट्रैक्ट या बड़े संस्थानों से जुड़े सौदों में लाभ की संभावना बनेगी.

बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और लाभप्रद रहेगा. दशम चंद्र के प्रभाव से कर्मक्षेत्र के माध्यम से धन लाभ के नए अवसर बनेंगे. पिता या पैतृक पक्ष से आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

व्यावसायिक निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में मान-सम्मान और सौहार्द का माहौल रहेगा. पिता जी और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और विश्वास से भरे रहेंगे.

शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. आप ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे. काम की अधिकता के कारण घुटनों या जोड़ों में हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विक और पौष्टिक आहार लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में योग व प्राणायाम को शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया, सुनहरा

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली व लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व पीले पुष्प अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल, गुड़ या धार्मिक पुस्तक का दान करें.

इस उपाय से करियर व कारोबार में उन्नति होगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से सभी अटके कार्य सिद्ध होंगे.

मकर राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और गुरु के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन भाग्य वृद्धि, अटके कार्यों के पूरा होने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य और वरिष्ठों का पूरा संबल दिलाएगा. दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और अनुभव का सम्मान होगा.

रिसर्च, कंसल्टेंसी, कानून, ऑडिट, सीए, पब्लिशिंग और उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियों भरा रहेगा. मेंटर्स और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी राजनीति व तनाव से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदराज के संपर्कों से लाभ उठाने और कारोबार की नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का है. बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा मजबूत होगी. अनुभवी लोगों की सलाह से कारोबार में बड़ा विस्तार संभव है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल और संतोषजनक रहेगा. भाग्य भाव में चंद्रमा के प्रभाव से अचानक आर्थिक लाभ या रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे.

धर्म-कर्म और पारिवारिक जरूरतों पर सोच-समझकर व्यय करेंगे. हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा. पिता जी, गुरुजनों और बड़े-बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ और सहयोगी रहेंगे.

शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर में खुशहाली और आध्यात्मिक शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को मानसिक रूप से शांत, तनावमुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य आहार लें. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, आसमानी, सफेद

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प व अक्षत डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, साबुत उड़द, मौसमी फल या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से सभी अटके कार्य सिद्ध होंगे.

कुंभ राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव यानी शोध, गूढ़ ज्ञान, अचानक लाभ, परिवर्तन और ससुराल पक्ष के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन गूढ़ विषयों के अध्ययन, आध्यात्मिक शांति और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा धैर्य और सतर्कता से काम करने की सलाह दे रहा है. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, सीए, ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स और गुप्त नीतियों से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी फलदायी रहेगा.

दफ्तर में सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचें और अपने काम पर ध्यान दें. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी तनाव व राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज अपने कागजी दस्तावेजों, खातों और टैक्स से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता रखनी होगी. पैतृक कारोबार या साझेदारी से जुड़े व्यापार में सावधानी बरतें.

बाजार में किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले नियम व शर्तें ठीक से जांच लें. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिले-जुले परिणाम देगा. अष्टम चंद्र के प्रभाव से पैतृक संपत्ति, बीमा, पुराना अटका हुआ क्लेम या अचानक किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ के योग बन सकते हैं.

हालांकि, बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, जोखिम भरे निवेश या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें. परिजनों की बातों को धैर्य से सुनें और प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें.

जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपके तनाव को दूर करेगा. शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से घर में खुशहाली और सुरक्षा का वातावरण बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. पेट में भारीपन, गैस या दिनभर की भागदौड़ से शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: गहरा नीला, आसमानी, जामुनी

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प व अक्षत डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या गुड़ का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व शमी पत्र अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, साबुत उड़द, तेल या मौसमी फल का दान करें.

इस उपाय से अष्टम चंद्र के कष्ट दूर होंगे, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, आकस्मिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से आरोग्य व सुख-शांति में वृद्धि होगी.

मीन राशिफल, 16 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

रविवार, 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 16:54:25 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नाग पंचमी की पावन पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. आज रात 27:51:29 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, व्यापारिक साझेदारी (Partnership), जनसंपर्क और दैनिक आय के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:57 से 12:51:35 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रात 28:07:57 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. शाम 17:21:23 से 19:00:05 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन शुक्ल चतुर्थी, शाम से शुरू हो रही नाग पंचमी तिथि और रविवार के संयोग से आज का दिन दांपत्य सुख बढ़ाने, साझेदारी के व्यापार में लाभ और सामाजिक संपर्कों के विस्तार के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी टीम-बॉन्डिंग, क्लाइंट डीलिंग और सहकर्मियों के साथ तालमेल को बेहद मजबूत करेगा. दफ्तर में आपके नेतृत्व और बातचीत की शैली की सराहना होगी.

पब्लिक रिलेशंस, कंसल्टिंग, लॉ, सेल्स, कला, इवेंट मैनेजमेंट और क्लाइंट-फेसिंग रोल से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. शाम को राहु काल (17:21 से 19:00) में दफ्तरी तनाव व राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और पार्टनरशिप में काम करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा कमाने और नए सौदों को अंतिम रूप देने का है. साझेदार के साथ आपसी तालमेल शानदार रहेगा, जिससे व्यापारिक फैसले तेजी से पूरे होंगे.

खुदरा और उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबार में अच्छी बिक्री देखने को मिलेगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और लाभकारी रहेगा. सप्तम चंद्र के प्रभाव से दैनिक व्यापार और पेशेवर गतिविधियों के माध्यम से आय के नियमित स्रोतों में बढ़ोतरी होगी.

जीवनसाथी या व्यावसायिक साझेदार के सहयोग से धन लाभ के योग बनेंगे. हालांकि, शाम को राहु काल (17:21 से 19:00 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता, प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मधुर रहेंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह से जुड़े नए और सकारात्मक प्रस्ताव आ सकते हैं.

शाम को नाग पंचमी की पावन तिथि लगते ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को मानसिक रूप से शांत, तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. भागदौड़ के बीच समय पर भोजन लें और सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का योग व ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया, सुनहरा

सावन चतुर्थी, नाग पंचमी व रविवार का विशेष उपाय

आज सावन चतुर्थी, शाम से नाग पंचमी तिथि का प्रवेश और रविवार का शुभ योग है:

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, अक्षत व थोड़ा केसर डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

शाम को पंचमी तिथि शुरू होने पर भगवान शिव के साथ नाग देवता का ध्यान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल, गुड़ या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, व्यापार में उन्नति होगी और सूर्य देव व भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोरथ सिद्ध होंगे.

FAQ

सवाल 1: 16 अगस्त 2026 को कौन-सी तिथि है?

जवाब: 16 अगस्त 2026 को सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 4 बजकर 54 मिनट तक रहेगी. इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी.

सवाल 2: 16 अगस्त 2026 को चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?

जवाब: आज चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, धन, सेहत और रिश्तों पर अलग-अलग पड़ेगा.

सवाल 3: आज कौन-सा नक्षत्र और योग रहेगा?

जवाब: 16 अगस्त को हस्त नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिष में यह संयोग मेहनत, कौशल और रुके हुए काम पूरे करने के लिए अच्छा माना जाता है.

सवाल 4: 16 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त क्या है?

जवाब: आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 58 मिनट से 12 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. इस दौरान महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं.

सवाल 5: 16 अगस्त 2026 को राहुकाल कब रहेगा?

जवाब: रविवार को राहुकाल शाम 5 बजकर 21 मिनट से 7 बजे तक रहेगा. इस अवधि में नया या शुभ काम शुरू करने से बचने की मान्यता है.

सवाल 8: नाग पंचमी कब है?

जवाब: 16 अगस्त को पंचमी तिथि शाम 4 बजकर 54 मिनट के बाद शुरू होगी. नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा, व्रत और पूजा स्थानीय पंचांग और उदया तिथि के अनुसार करना चाहिए.

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