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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 16 August 2026: 8वें चंद्रमा से कुंभ राशि वाले रहें सतर्क, अनसुलझे मामलों में आ सकती है अड़चन

Kumbh Rashifal 16 August 2026: 8वें चंद्रमा से कुंभ राशि वाले रहें सतर्क, अनसुलझे मामलों में आ सकती है अड़चन

Kumbh Rashifal 16 August 2026: 8वें चंद्रमा से कुंभ राशि वाले रहें सतर्क, अनसुलझे मामलों व शंका से बचें! पढ़ें 16 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Aug 2026 07:53 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अचानक संकट, अनसुलझे मामले, मानसिक तनाव व गुप्त परेशानियां स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज पुराने या अनसुलझे मामलों में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थितियां बहुत अधिक अनुकूल नहीं दिख रही हैं. इस समय अधिक मेहनत के बावजूद परिणाम कम मिलने जैसी स्थिति रह सकती है. कार्य विस्तार संबंधी योजनाएं भविष्य में जल्दी ही फलीभूत होंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआती स्तर पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं. बिजनेसमैन का मस्तिष्क और मन का तालमेल कुछ बिगड़ा रह सकता है, जिससे काम में मन थोड़ा कम लगेगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को गलत लोगों की संगति से पूरी तरह दूर रहना होगा; याद रखें 'गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है', गलत संगत में फंसकर आप बिना बात के अपने बिजनेस का ग्राफ डाउन करा सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल मेल (Official Mail) भेजते समय या किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए; जरा सी चूक भारी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में मानसिक संतुलन को मजबूत बनाकर चलें; यदि आप छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान होंगे, तो तिनका भी ताड़ के बराबर लगेगा और बेवजह तनाव बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम को अपने वैवाहिक जीवन (Married Life) पर बिल्कुल हावी न होने दें, अन्यथा आपका दांपत्य जीवन नकारात्मकता से प्रभावित हो सकता है. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें और रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का सही आकलन करने का है. स्टूडेंट्स अपनी वास्तविक काबिलियत को ध्यान में रखते हुए ही नई जिम्मेदारियां लें; अपनी क्षमता से अधिक काम या जिम्मेदारियां अपने सिर लेना आपके लिए आगे चलकर मुसीबत बन सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

8वें भाव में चंद्रमा के गोचर से मानसिक बेचैनी, अनिद्रा या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. छोटी बातों को दिल पर न लें और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

  • शुभ रंग: ग्रीन (हरा)
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और काले तिल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs 

Q1. 16 अगस्त 2026 को कुंभ राशि के नए व्यापारियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
Ans. गलत लोगों की संगति से दूर रहें, ताकि बिना वजह किसी परेशानी में फंसकर बिजनेस को नुकसान न पहुंचे.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या गलती करने से बचना है?
Ans. किसी भी ऑफिशियल मेल को भेजने या जरूरी दस्तावेजों पर साइन करने से पहले अच्छी तरह जांच लें और तनाव से बचें.

Q3. आज कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन सुखी रखने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. मन में किसी भी प्रकार की शंका या अविश्वास न आने दें और जीवनसाथी से स्पष्ट बातचीत रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Aug 2026 05:52 AM (IST)
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