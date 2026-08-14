घर के क्लेश और गुप्त बातें बाहर उजागर करना (सुखमय दांपत्य के उपाय): घर की बातें हमेशा घर के भीतर ही रहनी चाहिए. जो पति या पत्नी अपने आपसी विवाद, व्यक्तिगत कमजोरियां या पारिवारिक गुप्त बातें दूसरों के सामने उजागर करते हैं, वे स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं. बाहरी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, जिससे दरार और गहरी हो जाती है. यदि आप चाणक्य नीति के अनुसार दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के अन्य उपाय जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले गोपनीयता बनाए रखना, एक-दूसरे की ढाल बनना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, संकट के समय धैर्य से काम लेना और परिवार के धार्मिक संस्कारों व मर्यादाओं का मिलकर पालन करना सीखें.