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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोचाणक्य नीति: घर की सुख-शांति छीन लेती हैं दांपत्य जीवन की ये 5 गलतियां

चाणक्य नीति: घर की सुख-शांति छीन लेती हैं दांपत्य जीवन की ये 5 गलतियां

Chanakya Niti: क्या आपके घर में भी रहती है कंगाली और अनबन? चाणक्य नीति के अनुसार पति-पत्नी की ये 5 गलतियां तबाह कर देती हैं हंसता-खेलता परिवार। आज ही सुधारें!

Written By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 14 Aug 2026 08:54 AM (IST)
Chanakya Niti: क्या आपके घर में भी रहती है कंगाली और अनबन? चाणक्य नीति के अनुसार पति-पत्नी की ये 5 गलतियां तबाह कर देती हैं हंसता-खेलता परिवार। आज ही सुधारें!

चाणक्य नीति

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चाणक्य नीति के अनुसार, दांपत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए पति-पत्नी दोनों का एक-दूसरे के प्रति आदर और नियमों का पालन करना अनिवार्य है. आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी आदतों और गलतियों का उल्लेख किया है, जो हंसते-खेलते परिवार को तबाही, दरिद्रता और गृह-कलह की ओर धकेल देती हैं. यदि इन गलतियों को समय रहते न सुधारा जाए, तो मां लक्ष्मी का वास घर से समाप्त हो जाता है.
चाणक्य नीति के अनुसार, दांपत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए पति-पत्नी दोनों का एक-दूसरे के प्रति आदर और नियमों का पालन करना अनिवार्य है. आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी आदतों और गलतियों का उल्लेख किया है, जो हंसते-खेलते परिवार को तबाही, दरिद्रता और गृह-कलह की ओर धकेल देती हैं. यदि इन गलतियों को समय रहते न सुधारा जाए, तो मां लक्ष्मी का वास घर से समाप्त हो जाता है.
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आपस में अनादर और कटु वाणी का प्रयोग: पति-पत्नी के रिश्ते की नींव परस्पर सम्मान पर टिकी होती है. चाणक्य नीति के अनुसार, जब जीवनसाथी एक-दूसरे का अपमान करने लगते हैं या छोटी-छोटी बातों पर कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है. जिस घर में प्रतिदिन गाली-गलौज या अपमानजनक भाषा का प्रयोग होता है, वहां शांति कभी नहीं ठहरती और दरिद्रता का वास होने लगता है.
आपस में अनादर और कटु वाणी का प्रयोग: पति-पत्नी के रिश्ते की नींव परस्पर सम्मान पर टिकी होती है. चाणक्य नीति के अनुसार, जब जीवनसाथी एक-दूसरे का अपमान करने लगते हैं या छोटी-छोटी बातों पर कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है. जिस घर में प्रतिदिन गाली-गलौज या अपमानजनक भाषा का प्रयोग होता है, वहां शांति कभी नहीं ठहरती और दरिद्रता का वास होने लगता है.
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आमदनी से अधिक फिजूलखर्ची करना: चाणक्य के अनुसार, धन का सही प्रबंधन ही परिवार के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखता है. यदि पति या पत्नी में से कोई भी अपनी आय से अधिक व्यय करने की आदत रखता है या बिना सोचे-समझे पैसे उड़ाता है, तो वह घर शीघ्र ही कंगाली की ओर बढ़ने लगता है. बेवजह की नुमाइश और फिजूलखर्ची दांपत्य जीवन में तनाव और आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा कारण बनती है.
आमदनी से अधिक फिजूलखर्ची करना: चाणक्य के अनुसार, धन का सही प्रबंधन ही परिवार के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखता है. यदि पति या पत्नी में से कोई भी अपनी आय से अधिक व्यय करने की आदत रखता है या बिना सोचे-समझे पैसे उड़ाता है, तो वह घर शीघ्र ही कंगाली की ओर बढ़ने लगता है. बेवजह की नुमाइश और फिजूलखर्ची दांपत्य जीवन में तनाव और आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा कारण बनती है.
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एक-दूसरे से रहस्य छुपाना और अविश्वास: विश्वास किसी भी मजबूत रिश्ते की पहली शर्त है. जब पति या पत्नी एक-दूसरे से जरूरी बातें छुपाने लगते हैं या छल-कपट का सहारा लेते हैं, तो रिश्ते में शक और कड़वाहट घर कर लेती है. चाणक्य नीति कहती है कि जहां पारदर्शिता नहीं होती, वहां हमेशा गृह-कलह बनी रहती है और ऐसा अशांत माहौल व्यक्ति की कार्यक्षमता व आर्थिक वृद्धि को बाधित करता है.
एक-दूसरे से रहस्य छुपाना और अविश्वास: विश्वास किसी भी मजबूत रिश्ते की पहली शर्त है. जब पति या पत्नी एक-दूसरे से जरूरी बातें छुपाने लगते हैं या छल-कपट का सहारा लेते हैं, तो रिश्ते में शक और कड़वाहट घर कर लेती है. चाणक्य नीति कहती है कि जहां पारदर्शिता नहीं होती, वहां हमेशा गृह-कलह बनी रहती है और ऐसा अशांत माहौल व्यक्ति की कार्यक्षमता व आर्थिक वृद्धि को बाधित करता है.
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आलस्य और स्वच्छता की उपेक्षा: आचार्य चाणक्य का मानना है कि आलसी और गंदगी में रहने वाले लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती. यदि पति-पत्नी प्रातःकाल देर तक सोते हैं, घर की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं देते या स्वयं भी अस्वच्छ रहते हैं, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. आलस्य के कारण समय और धन दोनों की हानि होती है, जिससे गरीबी पांव पसारने लगती है.
आलस्य और स्वच्छता की उपेक्षा: आचार्य चाणक्य का मानना है कि आलसी और गंदगी में रहने वाले लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती. यदि पति-पत्नी प्रातःकाल देर तक सोते हैं, घर की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं देते या स्वयं भी अस्वच्छ रहते हैं, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. आलस्य के कारण समय और धन दोनों की हानि होती है, जिससे गरीबी पांव पसारने लगती है.
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घर के क्लेश और गुप्त बातें बाहर उजागर करना (सुखमय दांपत्य के उपाय): घर की बातें हमेशा घर के भीतर ही रहनी चाहिए. जो पति या पत्नी अपने आपसी विवाद, व्यक्तिगत कमजोरियां या पारिवारिक गुप्त बातें दूसरों के सामने उजागर करते हैं, वे स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं. बाहरी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, जिससे दरार और गहरी हो जाती है. यदि आप चाणक्य नीति के अनुसार दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के अन्य उपाय जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले गोपनीयता बनाए रखना, एक-दूसरे की ढाल बनना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, संकट के समय धैर्य से काम लेना और परिवार के धार्मिक संस्कारों व मर्यादाओं का मिलकर पालन करना सीखें.
घर के क्लेश और गुप्त बातें बाहर उजागर करना (सुखमय दांपत्य के उपाय): घर की बातें हमेशा घर के भीतर ही रहनी चाहिए. जो पति या पत्नी अपने आपसी विवाद, व्यक्तिगत कमजोरियां या पारिवारिक गुप्त बातें दूसरों के सामने उजागर करते हैं, वे स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं. बाहरी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, जिससे दरार और गहरी हो जाती है. यदि आप चाणक्य नीति के अनुसार दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के अन्य उपाय जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले गोपनीयता बनाए रखना, एक-दूसरे की ढाल बनना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, संकट के समय धैर्य से काम लेना और परिवार के धार्मिक संस्कारों व मर्यादाओं का मिलकर पालन करना सीखें.
Published at : 14 Aug 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Chanakya Niti Husband Wife Relationship Chanakya Niti For Married Life

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