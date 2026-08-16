Aaj Ka Meen Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, दांपत्य जीवन, व्यापार व संबंध स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज जीवनसाथी के साथ संबंधों में गर्मजोशी, प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए एकाग्रता और पारदर्शिता बनाए रखने का है. बिजनेस में जितनी अधिक एकाग्रता और फोकस बनाकर रखेंगे, उतनी ही आसानी से आप अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होंगे. बिजनेसमैन को मार्केट में पार्टी और डीलर्स के साथ पूरी पारदर्शिता (Transparency) रखनी होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार का आर्थिक आरोप या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. बिजनेसमैन को कारोबार की भागदौड़ के साथ-साथ कुछ समय ईश्वरीय भक्ति और धार्मिक गतिविधियों में भी लगाना चाहिए; इससे मानसिक शांति और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सामान्य और स्थिर गति से आगे बढ़ने वाला रहेगा. वर्कस्पेस पर काम अपेक्षा के अनुसार चलता रहेगा, हालांकि तुरंत किसी बहुत बड़ी प्रगति या अचानक बड़े बदलाव की उम्मीद न रखें. एंप्लॉयड पर्सन यदि देखें कि वर्कप्लेस पर कोई आपसे बेवजह उलझने या विवाद करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां बल या क्रोध के बजाय अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और कूटनीति का प्रयोग करके उन्हें शांत करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन आज बहुत सुखद रहने वाला है. 7वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ रिश्ते में आपसी तालमेल, प्रेम और गर्मजोशी रहेगी. संतान की शिक्षा या करियर से संबंधित कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें और निर्णय लेने से पूर्व एक बार संतान की राय और सहमति जरूर ले लें, जिससे उनका आत्मविश्वास बना रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संस्कार और अनुशासन का परिचय देने का है. स्टूडेंट्स अपने अध्यापकों (टीचर्स) और घर के सभी बड़े-बुजुर्गों के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. किसी भी मुद्दे पर बड़ों के साथ बेवजह बहस करने या तर्क-वितर्क करने से पूरी तरह बचें.

7वें भाव में चंद्रमा के गोचर से शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. धार्मिक कार्यों और पूजा-पाठ में मन लगाने से मानसिक शांति प्राप्त होगी. नियमित योग करें और खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

ब्राउन (भूरा) शुभ अंक: 8

8 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, अक्षत और रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

FAQs

Q1. 16 अगस्त 2026 को मीन राशि के व्यापारियों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

Ans. डीलर्स और पार्टियों के साथ लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें ताकि किसी भी तरह के आर्थिक आरोप या भ्रम से बचा जा सके.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में विवाद की स्थिति में क्या करना चाहिए?

Ans. किसी के उकसावे में आकर लड़ने के बजाय बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके स्थिति को चतुराई से संभालें.

Q3. आज मीन राशि के अभिभावकों को संतान से जुड़े फैसलों में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. संतान की पढ़ाई या भविष्य का कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी सहमति और राय अवश्य लें.

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