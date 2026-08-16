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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 16 August 2026: 9वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से मकर राशि वालों का चमकेगा भाग्य, रुके हुए पेमेंट होंगे क्लियर

Makar Rashifal 16 August 2026: 9वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से मकर राशि वालों का चमकेगा भाग्य, रुके हुए पेमेंट होंगे क्लियर

Makar Rashifal 16 August 2026: 9वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से मकर राशि वालों का चमकेगा भाग्य, रुकी पेमेंट होगी हासिल! पढ़ें 16 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Aug 2026 07:50 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, अध्यात्म, सद्कर्म व लंबी यात्रा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अच्छे और परोपकारी काम करने से आपका भाग्य चमकेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए काफी उत्पादक रहेगा. साध्य योग और सर्वामृत योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में आपका अधिकांश समय मार्केटिंग और जनसंपर्क से जुड़े कार्यों में व्यतीत होगा, जिसका सुखद परिणाम मिलेगा. बाजार में लंबे समय से अटकी हुई पुरानी पेमेंट वापस हासिल होगी, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी. हालांकि, व्यापार में थोड़े उतार-चढ़ाव (Ups-Downs) की स्थिति बन सकती है, जिसे देखकर घबराने या परेशान होने के बजाय समाधान के रास्ते खोजें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को खुद को लगातार किसी न किसी रचनात्मक काम में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि मन में खालीपन या किसी बात का अनजाना भय न आए.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. यदि एंप्लॉयड पर्सन टीम लीडर के पद पर हैं, तो टीम के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखना आपकी मुख्य जिम्मेदारी होगी. कार्यभार (Workload) की अधिकता की वजह से नौकरीपेशा जातक कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं. वर्कस्पेस पर अपना पूरा फोकस पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को तय समय पर निपटाने में लगाएं; इससे आने वाले दिनों का दबाव काफी हल्का हो जाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सूझबूझ और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है. अभिभावक वर्ग (Parents) को सलाह दी जाती है कि बच्चों की गलतियों पर उन पर हाथ उठाने के बजाय प्यार और समझाइश से काम लें. बच्चों को डांटकर समझाने के साथ-साथ उनकी गलतियों के दुष्परिणाम भी प्यार से बताएं, ताकि वे दोबारा गलती न दोहराएं. घर में सामंजस्य बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन चुनौतियों के बाद सफलता दिलाने वाला रहेगा. आप जिस लक्ष्य या टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, वह अवश्य मिलेगा; हालांकि इसके लिए आपको खेल से जुड़ी कई जटिल और मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करना पड़ेगा. अपनी एकाग्रता भंग न होने दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

भाग्य भाव में चंद्रमा के गोचर से मानसिक शक्ति और उत्साह बना रहेगा. अधिक कामकाज के चलते शाम तक हल्की थकान और कंधों या गर्दन में जकड़न हो सकती है. काम के बीच में उचित विश्राम लें और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें.

  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
  • शुभ अंक: 9
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल चंदन डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और शमी पत्र अर्पित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अड़चनें समाप्त होंगी.

FAQs 

Q1. 16 अगस्त 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा आर्थिक लाभ होगा?
Ans. सर्वामृत योग के प्रभाव से मार्केटिंग के प्रयास सफल होंगे और काफी समय से अटकी हुई पुरानी पेमेंट वसूल होगी.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या ध्यान रखना चाहिए?
Ans. पेंडिंग कामों को तेजी से पूरा करने पर फोकस रखें और यदि टीम लीडर हैं तो टीम में अनुशासन बनाए रखें.

Q3. आज मकर राशि के माता-पिता को बच्चों के पालन-पोषण में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. बच्चों पर गुस्सा करने या मारने के बजाय उन्हें प्यार और समझाइश से उनकी गलतियों के नुकसान बताएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Aug 2026 05:47 AM (IST)
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