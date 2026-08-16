स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIOCL Executive Recruitment 2026: IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल

IOCL Executive Recruitment 2026: IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल

IOCL Executive Recruitment 2026: IOCL ने 2026 में कई पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 14 अगस्त से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

IOCL Executive Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अपने यहां कई एक्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2026 को जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर, ऑफिसर (मार्केटिंग), लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और डिप्लोमा इंजीनियर जैसे अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी. इन सभी पदों के लिए सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के जरिए किया जाएगा. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इंजीनियरिंग, लॉ या क्वालिटी कंट्रोल के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है. आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

जरूरी तारीखें, फीस और योग्यता से जुड़ी शर्तें

इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 सितंबर 2026 है, जो शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी. साथ ही एडमिट कार्ड 15 सितंबर को जारी किया जाएगा, जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 24 सितंबर को होने की संभावना है. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि ये सभी तारीखें फिलहाल तय नहीं हैं और उम्मीदवारों को समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए.  आवेदन फीस की बात करें तो SC, ST और दिव्यांग (PwBD) कैटेगरी के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी, जबकि बाकी सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये प्लस GST की फीस देनी होगी. आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, हार्डकॉपी या मैनुअल आवेदन बिल्कुल मान्य नहीं होंगे.

उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 तक ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर पद के लिए अधिकतम उम्र 26 साल, ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 28 साल, जबकि लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पद के लिए 30 साल रखी गई है.  आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी. लॉ ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार के पास 30 जून 2026 तक कम से कम दो साल का कानूनी क्षेत्र का अनुभव होना जरूरी है, वहीं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पद के लिए पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलिमर या फर्टिलाइजर लैब में कम से कम दो साल का अनुभव मांगा गया है. 

यह भी पढ़ेंः AI Impact on Jobs: नौकरी नहीं छीन रहा AI, बना रहा मौके, Experienced Talent की डिमांड बढ़ी

सिलेक्शन प्रोसेस और मिलने वाली सैलरी

चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा, और आखिर में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा. CBT में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सेक्शन ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश वर्बल एबिलिटी जैसे सामान्य सवाल होंगे, जबकि सेक्शन बी में उम्मीदवार के फील्ड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. हर सही जवाब पर एक अंक मिलेगा, जबकि हर गलत जवाब पर 0.25 अंक काटे जाएंगे.

फाइनल मेरिट लिस्ट में CBT का 85 फीसदी वेटेज, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का 5 फीसदी, और पर्सनल इंटरव्यू का 10 फीसदी वेटेज रहेगा. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को हर सेक्शन में कम से कम 40 फीसदी और ओवरऑल 45 फीसदी अंक लाने होंगे, वहीं SC-ST उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 35 और 40 फीसदी है.

अब बात करते हैं सैलरी की, जो इस भर्ती की सबसे आकर्षक बात है. Grade A में शुरुआती बेसिक सैलरी 50,000 रुपये प्रति महीना होगी, जिसका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपये तक जाता है और सालाना CCT करीब 18.4 लाख रुपये बनता है.  Grade A0 में शुरुआती बेसिक सैलरी 40,000 रुपये और सालाना CTC करीब 14.8 लाख रुपये होगा, जबकि Grade E0 में शुरुआती बेसिक सैलरी 30,000 रुपये और सालाना CTC करीब 11.1 लाख रुपये है.

इसके अलावा उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस या सब्सिडाइज्ड घर, मेडिकल सुविधा, प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और परफॉर्मेंस के आधार पर अतिरिक्त सैलरी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. 

यह भी पढ़ेंः क्या होते हैं बिना ब्लेड वाले पंखें? जानें क्या है टेक्नोलॉजी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
IOCL Recruitment 2026 IOCL Jobs 2026 IOCL Executive Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
IOCL Executive Recruitment 2026: IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल
IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल
शिक्षा
IGNOU 1 Year Master's Degree: 1 साल में MA की डिग्री देगा IGNOU, इन कोर्स में मिल रहा एडमिशन
1 साल में MA की डिग्री देगा IGNOU, इन कोर्स में मिल रहा एडमिशन
शिक्षा
MP NEET UG Merit List 2026 : MP NEET UG मेरिट लिस्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्टेट रैंक
MP NEET UG मेरिट लिस्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्टेट रैंक
शिक्षा
AI in India: भारत में बढ़ा AI का इस्तेमाल, लेकिन सीखने में कंफ्यूज हैं लोग
भारत में बढ़ा AI का इस्तेमाल, लेकिन सीखने में कंफ्यूज हैं लोग
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती
भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती
झारखंड
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
बॉलीवुड
20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी पर फिदा हैं अनुराग कश्यप, जानें कौन हैं गर्लफ्रेंड
20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी पर फिदा हैं अनुराग कश्यप, जानें कौन हैं गर्लफ्रेंड
क्रिकेट
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
ट्रेंडिंग
Video: महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून
महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून
ऑटो
नई GT 650 में क्या बदला? कीमत से फीचर्स तक जानें सबकुछ
नई GT 650 में क्या बदला? कीमत से फीचर्स तक जानें सबकुछ
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget