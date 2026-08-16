IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल

IOCL Executive Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अपने यहां कई एक्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2026 को जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर, ऑफिसर (मार्केटिंग), लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और डिप्लोमा इंजीनियर जैसे अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी. इन सभी पदों के लिए सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के जरिए किया जाएगा. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इंजीनियरिंग, लॉ या क्वालिटी कंट्रोल के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है. आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जरूरी तारीखें, फीस और योग्यता से जुड़ी शर्तें

इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 सितंबर 2026 है, जो शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी. साथ ही एडमिट कार्ड 15 सितंबर को जारी किया जाएगा, जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 24 सितंबर को होने की संभावना है. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि ये सभी तारीखें फिलहाल तय नहीं हैं और उम्मीदवारों को समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए. आवेदन फीस की बात करें तो SC, ST और दिव्यांग (PwBD) कैटेगरी के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी, जबकि बाकी सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये प्लस GST की फीस देनी होगी. आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, हार्डकॉपी या मैनुअल आवेदन बिल्कुल मान्य नहीं होंगे.

उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 तक ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर पद के लिए अधिकतम उम्र 26 साल, ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 28 साल, जबकि लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पद के लिए 30 साल रखी गई है. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी. लॉ ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार के पास 30 जून 2026 तक कम से कम दो साल का कानूनी क्षेत्र का अनुभव होना जरूरी है, वहीं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पद के लिए पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलिमर या फर्टिलाइजर लैब में कम से कम दो साल का अनुभव मांगा गया है.

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सिलेक्शन प्रोसेस और मिलने वाली सैलरी

चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा, और आखिर में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा. CBT में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सेक्शन ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश वर्बल एबिलिटी जैसे सामान्य सवाल होंगे, जबकि सेक्शन बी में उम्मीदवार के फील्ड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. हर सही जवाब पर एक अंक मिलेगा, जबकि हर गलत जवाब पर 0.25 अंक काटे जाएंगे.

फाइनल मेरिट लिस्ट में CBT का 85 फीसदी वेटेज, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का 5 फीसदी, और पर्सनल इंटरव्यू का 10 फीसदी वेटेज रहेगा. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को हर सेक्शन में कम से कम 40 फीसदी और ओवरऑल 45 फीसदी अंक लाने होंगे, वहीं SC-ST उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 35 और 40 फीसदी है.

अब बात करते हैं सैलरी की, जो इस भर्ती की सबसे आकर्षक बात है. Grade A में शुरुआती बेसिक सैलरी 50,000 रुपये प्रति महीना होगी, जिसका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपये तक जाता है और सालाना CCT करीब 18.4 लाख रुपये बनता है. Grade A0 में शुरुआती बेसिक सैलरी 40,000 रुपये और सालाना CTC करीब 14.8 लाख रुपये होगा, जबकि Grade E0 में शुरुआती बेसिक सैलरी 30,000 रुपये और सालाना CTC करीब 11.1 लाख रुपये है.

इसके अलावा उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस या सब्सिडाइज्ड घर, मेडिकल सुविधा, प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और परफॉर्मेंस के आधार पर अतिरिक्त सैलरी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.

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