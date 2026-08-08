मकर राशि वालों की गलत सलाह के चलते परेशानी बढ़ने की आशंका है. काम और निजी रिश्तों के बीच तालमेल बिगड़ने से अपनों के साथ तनाव पैदा हो सकता है. मानसिक दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. कारोबार में भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मुनाफे की अपेक्षा नुकसान की स्थिति बन सकती है. मन को शांत रखने और नकारात्मकता से बचने के लिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें.