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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कर्क सहित 4 राशियों की बढ़ाएगा मुश्किलें, ऐसे बचें, न करें ये गलती
Surya Grahan 2026: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कर्क, सिंह, मेष सहित 4 राशियों के लिए संकट ला रहा है.
सूर्य ग्रहण 2026
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Published at : 08 Aug 2026 10:39 AM (IST)
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12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कर्क सहित 4 राशियों की बढ़ाएगा मुश्किलें, ऐसे बचें, न करें ये गलती
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