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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSurya Grahan 2026: 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कर्क सहित 4 राशियों की बढ़ाएगा मुश्किलें, ऐसे बचें, न करें ये गलती

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कर्क सहित 4 राशियों की बढ़ाएगा मुश्किलें, ऐसे बचें, न करें ये गलती

Surya Grahan 2026: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कर्क, सिंह, मेष सहित 4 राशियों के लिए संकट ला रहा है.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 08 Aug 2026 10:39 AM (IST)
Surya Grahan 2026: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कर्क, सिंह, मेष सहित 4 राशियों के लिए संकट ला रहा है.

सूर्य ग्रहण 2026

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कर्क राशि के जातकों का बनता काम अटक सकता है. फिर चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो या रिश्ते का पक्का होना. आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें. गुस्से पर कंट्रोल रखें. सेहत को नजरअंदाज किया तो अस्पताल में बड़ी धनराशि खर्च करने के लिए तैयार रहें.
कर्क राशि के जातकों का बनता काम अटक सकता है. फिर चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो या रिश्ते का पक्का होना. आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें. गुस्से पर कंट्रोल रखें. सेहत को नजरअंदाज किया तो अस्पताल में बड़ी धनराशि खर्च करने के लिए तैयार रहें.
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सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों को भ्रम की स्थिति में डाल सकता है. कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कई बार सोचें. ऑफिस में काम का प्रेशर रहेगा. निवेश से बचें. पैसों की बचत आपकी ताकत बनेगी. अनावश्यक खर्च कर्ज लेने की नौबत ला सकता है.
सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों को भ्रम की स्थिति में डाल सकता है. कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कई बार सोचें. ऑफिस में काम का प्रेशर रहेगा. निवेश से बचें. पैसों की बचत आपकी ताकत बनेगी. अनावश्यक खर्च कर्ज लेने की नौबत ला सकता है.
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कुंभ राशि वालों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण रिश्तों में खटास ला सकता है. नौकरी की बात जहां तय होनी थी उसमें अड़चन आ सकती है. बजट बनाकर चलें. घर और ऑफिस में छोटी-छोटी बातों पर बहस न करें. दिनचर्या संतुलित रखें.
कुंभ राशि वालों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण रिश्तों में खटास ला सकता है. नौकरी की बात जहां तय होनी थी उसमें अड़चन आ सकती है. बजट बनाकर चलें. घर और ऑफिस में छोटी-छोटी बातों पर बहस न करें. दिनचर्या संतुलित रखें.
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मकर राशि वालों की गलत सलाह के चलते परेशानी बढ़ने की आशंका है. काम और निजी रिश्तों के बीच तालमेल बिगड़ने से अपनों के साथ तनाव पैदा हो सकता है. मानसिक दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. कारोबार में भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मुनाफे की अपेक्षा नुकसान की स्थिति बन सकती है. मन को शांत रखने और नकारात्मकता से बचने के लिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें.
मकर राशि वालों की गलत सलाह के चलते परेशानी बढ़ने की आशंका है. काम और निजी रिश्तों के बीच तालमेल बिगड़ने से अपनों के साथ तनाव पैदा हो सकता है. मानसिक दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. कारोबार में भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मुनाफे की अपेक्षा नुकसान की स्थिति बन सकती है. मन को शांत रखने और नकारात्मकता से बचने के लिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें.
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हरियाली अमावस्या पर लग रहे हैं सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9:04 बजे से होगी और समाप्ति 13 अगस्त की सुबह 4:25 बजे होगी. भारत में ये दिखाई नहीं देगा.
हरियाली अमावस्या पर लग रहे हैं सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9:04 बजे से होगी और समाप्ति 13 अगस्त की सुबह 4:25 बजे होगी. भारत में ये दिखाई नहीं देगा.
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सूर्य ग्रहण जिन राशियों के लिए संकट ला रहा है वो लोग इस समय शिव जी का अभिषेक करें. महामृ्त्युंजय मंत्र का जाप करें.
सूर्य ग्रहण जिन राशियों के लिए संकट ला रहा है वो लोग इस समय शिव जी का अभिषेक करें. महामृ्त्युंजय मंत्र का जाप करें.
Published at : 08 Aug 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Solar Eclipse 2026 Hariyali Amavasya 2026 Surya Grahan 2026

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