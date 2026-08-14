सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त 2026 को शाम 4.52 पर शुरू होगी और 17 अगस्त को शाम 5 बजे तक रहेगी. इस दिन शिव जी के प्रिय भक्त नाग देवता की पूजा से खतरनाक कालसर्प दोष से मुक्ति पाई जा सकती है. उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी 17 अगस्त को है.