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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज

दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज

दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन को हाल ही में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. पिछले कई सालों से वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 10:50 AM (IST)
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दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन को बिगड़ती तबियत के चलते कोलकाता के सरकारी SSKM हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. वो 'आत्मीय सजन' और 'लेबोरेटरी' जैसी पॉपुलर फिल्मों के डायरेक्टर हैं. 

हॉस्पिटल में एडमिट फिल्ममेकर राजा सेन
70 साल के फिल्ममेकर राजा सेन को कल यानी 15 अगस्त को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. पिछले कई सालों से वो उम्र से जुड़ी बीमारियों और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. फिलहाल उनकी हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है.

PTI के मुताबिक, राजा सेन की लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याएं उनकी फिल्म 'माया मृदंगा' के सेट पर हुए एक हादसे के बाद शुरू हुई थीं. शूटिंग के दौरान गिरने से उनकी पीठ में गंभीर चोट लगी थी. उस समय चोट पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन धीरे-धीरे इसका असर उनकी चलने-फिरने की क्षमता पर पड़ा.

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फरवरी नें हुई थी सर्जरी
PTI के मुताबिक, इसी साल की शुरुआत में उनके शरीर के निचले हिस्से में कमजोरी आने लगी. जांच के बाद एक जटिल न्यूरोलॉजिकल समस्या का पता चला, जिसके बाद फरवरी में उनकी बड़ी सर्जरी हुई. सर्जरी के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन हाल ही में उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई, जिससे परिवार और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है.

राजा सेन का करियर
बता दें, राजा सेन का जन्म 1955 में कोलकाता में हुआ था. उन्होंने 90 के दशक में बंगाली सिनेमा में बतौर डायरेक्टर अपनी पहचान बनाई. उन्हें बड़ी पहचान 1997 में आई टीवी सीरियल 'सुबर्णलता' से मिली.

करियर की शुरुआत में राजा सेन डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाया करते थे. 1993 में उनकी डॉक्यूमेंट्री 'सुचित्रा मित्रा' को बेस्ट आर्ट्स/कल्चरल फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला था. इसके बाद 1997 में उन्होंने फिल्म 'दामू' से डायरेक्शन में कदम रखा, जिसे बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला.

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इसके दो साल बाद उनकी फिल्म 'आत्मीय स्वजन' को बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. उनकी कई फिल्मों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी सम्मान और सराहना मिल चुकी है.

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Published at : 16 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Raja Sen
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