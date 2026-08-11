एस्ट्रोलॉजर, नीतिका शर्मा के अनुसार सावन शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है. ऐसे में साधक रात 12 बजे एक बेलपत्र दाहिने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय। मंत्र का जाप करें. 108 बार, इसके बाद इस बेलपत्र को धन के स्थान पर रख दें. मान्यता है इससे सालभर शिव जी की कृपा से धन समृद्धि के योग बनते हैं. ये उपाय अकेले में करें.