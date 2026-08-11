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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि की रात गुप्त तरीके से कर लें बेलपत्र का ये उपाय, सालभर बरसेगी शिव कृपा!

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि की रात गुप्त तरीके से कर लें बेलपत्र का ये उपाय, सालभर बरसेगी शिव कृपा!

Sawan Shivratri 2026: आज सावन शिवरात्रि पर महादेव से जुड़े कुछ खास उपाय जरुर करें, सावन शिवरात्रि साल में एक बार ही आती है. इस दिन किए गए उपाय सालभर शिव कृपा प्रदान करते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 11 Aug 2026 02:15 PM (IST)
Sawan Shivratri 2026: आज सावन शिवरात्रि पर महादेव से जुड़े कुछ खास उपाय जरुर करें, सावन शिवरात्रि साल में एक बार ही आती है. इस दिन किए गए उपाय सालभर शिव कृपा प्रदान करते हैं.

सावन शिवरात्रि 2026

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एस्ट्रोलॉजर, नीतिका शर्मा के अनुसार सावन शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है. ऐसे में साधक रात 12 बजे एक बेलपत्र दाहिने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय। मंत्र का जाप करें. 108 बार, इसके बाद इस बेलपत्र को धन के स्थान पर रख दें. मान्यता है इससे सालभर शिव जी की कृपा से धन समृद्धि के योग बनते हैं. ये उपाय अकेले में करें.
एस्ट्रोलॉजर, नीतिका शर्मा के अनुसार सावन शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है. ऐसे में साधक रात 12 बजे एक बेलपत्र दाहिने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय। मंत्र का जाप करें. 108 बार, इसके बाद इस बेलपत्र को धन के स्थान पर रख दें. मान्यता है इससे सालभर शिव जी की कृपा से धन समृद्धि के योग बनते हैं. ये उपाय अकेले में करें.
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सावन शिवरात्रि की रात बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, ऐसे में विवाह में आ रही अड़चन के लिए रात में शिव-पार्वती का ध्यान करके ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः मंत्र का जाप करें. मान्यता है इससे शादी के अच्छे प्रस्ताव मिलते हैं.
सावन शिवरात्रि की रात बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, ऐसे में विवाह में आ रही अड़चन के लिए रात में शिव-पार्वती का ध्यान करके ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः मंत्र का जाप करें. मान्यता है इससे शादी के अच्छे प्रस्ताव मिलते हैं.
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सावन शिवरात्रि को चारों प्रहर में जलाभिषेक करना चाहिए. ऐसे में रात में शिवलिंग पर जल में थोड़े काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. ये उपाय शनि जनित पीड़ा को कम करता है.
सावन शिवरात्रि को चारों प्रहर में जलाभिषेक करना चाहिए. ऐसे में रात में शिवलिंग पर जल में थोड़े काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. ये उपाय शनि जनित पीड़ा को कम करता है.
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धन प्राप्ति के लिए सावन शिवरात्रि पर महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करें. दरिद्रता दूर होने की मान्यता है.
धन प्राप्ति के लिए सावन शिवरात्रि पर महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करें. दरिद्रता दूर होने की मान्यता है.
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सावन शिवरात्रि की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और ईशान कोण में भी दीपक जलाएं. मान्यता है इससे वास्तु दोष समाप्त होता है.
सावन शिवरात्रि की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और ईशान कोण में भी दीपक जलाएं. मान्यता है इससे वास्तु दोष समाप्त होता है.
Published at : 11 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Sawan Shivratri 2026 Sawan 2026

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