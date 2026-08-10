स्कंद पुराण के प्रदोष माहात्म्य में पूजा-विधान के दौरान भगवान शिव का ध्यान उमापतिम् कहकर कराया गया है. इसका एक श्लोक भी मिलता है - नवशक्तिमये रम्ये ध्यायेद्देवमुमापतिम्। चन्द्रकोटिप्रतीकाशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्॥ इसका अर्थ है साधक को प्रदोष व्रत के दिन उमापति भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, जो करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान, त्रिनेत्रधारी और चंद्रशेखर हैं.