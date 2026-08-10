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Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष में शिव के साथ माता पार्वती की पूजा क्यों जरूरी मानी जाती है?
Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत में शिव जी के अलावा माता पार्वती की पूजा भी जरुर करना चाहिए, शास्त्रों में भी इसे महत्वपूर्ण बताया गया है. महत्व और कैसे करें शिव-पार्वती का पूजन जानें.
सोम प्रदोष व्रत 2026
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Published at : 10 Aug 2026 05:13 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion