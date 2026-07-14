बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नहीं खराब होगी फसल! किसानों के लिए 5 सबसे सटीक मौसम बताने वाले ऐप्स

मेघदूत ऐप खास तौर पर भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए डिजाइन किया गया है जो मौसम के साथ कृषि सलाह भी देता है. यह स्मार्ट ऐप आपके जिले और ब्लॉक की लोकेशन के हिसाब से बताता है कि बदलते मौसम में आपको कौन सी दवा छिड़कनी चाहिए या कब बुवाई रोकनी चाहिए.