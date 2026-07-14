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बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नहीं खराब होगी फसल! किसानों के लिए 5 सबसे सटीक मौसम बताने वाले ऐप्स
Weather Apps For Farmers: अचानक होने वाली बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिससे समय रहते फसलों को सुरक्षित किया जा सकता है.
आजकल मौसम का मिजाज इतनी तेजी से बदल रहा है कि किसानों के लिए अपनी फसलों को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है. कभी भी अचानक होने वाली बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि महीनों की खून-पसीने की मेहनत को मिनटों में मिट्टी में मिला देती है. ऐसे में अगर आपको मौसम का हाल पहले से पता हो तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:24 PM (IST)
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