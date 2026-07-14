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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नहीं खराब होगी फसल! किसानों के लिए 5 सबसे सटीक मौसम बताने वाले ऐप्स

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नहीं खराब होगी फसल! किसानों के लिए 5 सबसे सटीक मौसम बताने वाले ऐप्स

Weather Apps For Farmers: अचानक होने वाली बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिससे समय रहते फसलों को सुरक्षित किया जा सकता है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 Jul 2026 03:24 PM (IST)
Weather Apps For Farmers: अचानक होने वाली बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिससे समय रहते फसलों को सुरक्षित किया जा सकता है.

आजकल मौसम का मिजाज इतनी तेजी से बदल रहा है कि किसानों के लिए अपनी फसलों को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है. कभी भी अचानक होने वाली बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि महीनों की खून-पसीने की मेहनत को मिनटों में मिट्टी में मिला देती है. ऐसे में अगर आपको मौसम का हाल पहले से पता हो तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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इंटरनेट के इस दौर में अब किसानों को सिर्फ टीवी या अखबार के भरोसे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आजकल कई ऐसे शानदार मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं. जो मौसम विभाग के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक और लाइव जानकारी सीधे आपके फोन पर भेजते हैं.
इंटरनेट के इस दौर में अब किसानों को सिर्फ टीवी या अखबार के भरोसे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आजकल कई ऐसे शानदार मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं. जो मौसम विभाग के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक और लाइव जानकारी सीधे आपके फोन पर भेजते हैं.
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मौसम ऐप को खुद भारत सरकार के मौसम विभाग ने तैयार किया है और यह पूरी तरह से फ्री है. यह ऐप आपके इलाके के मौसम का पल-पल का अपडेट देता है. इसमें आने वाले पांच दिनों का वेदर फोरकास्ट और ओलावृष्टि की चेतावनी पहले ही मिल जाती है.
मौसम ऐप को खुद भारत सरकार के मौसम विभाग ने तैयार किया है और यह पूरी तरह से फ्री है. यह ऐप आपके इलाके के मौसम का पल-पल का अपडेट देता है. इसमें आने वाले पांच दिनों का वेदर फोरकास्ट और ओलावृष्टि की चेतावनी पहले ही मिल जाती है.
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स्काईमेट वेदर ऐप देश की एक बड़ी मौसम एजेंसी का है और ग्रामीण इलाकों के किसानों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ बारिश ही नहीं. बल्कि हवा की रफ्तार, नमी और चक्रवात जैसी गंभीर चेतावनियों को भी स्थानीय भाषाओं में दिखाता है.
स्काईमेट वेदर ऐप देश की एक बड़ी मौसम एजेंसी का है और ग्रामीण इलाकों के किसानों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ बारिश ही नहीं. बल्कि हवा की रफ्तार, नमी और चक्रवात जैसी गंभीर चेतावनियों को भी स्थानीय भाषाओं में दिखाता है.
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द वेदर चैनल ऐप अपनी सटीक वेदर रिपोर्टिंग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल और मॉडर्न है. जिसे कोई भी बुजुर्ग या युवा किसान आसानी से समझ सकता है. यह आपको घंटे दर घंटे का सटीक अपडेट देता है.
द वेदर चैनल ऐप अपनी सटीक वेदर रिपोर्टिंग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल और मॉडर्न है. जिसे कोई भी बुजुर्ग या युवा किसान आसानी से समझ सकता है. यह आपको घंटे दर घंटे का सटीक अपडेट देता है.
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मेघदूत ऐप खास तौर पर भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए डिजाइन किया गया है जो मौसम के साथ कृषि सलाह भी देता है. यह स्मार्ट ऐप आपके जिले और ब्लॉक की लोकेशन के हिसाब से बताता है कि बदलते मौसम में आपको कौन सी दवा छिड़कनी चाहिए या कब बुवाई रोकनी चाहिए.
मेघदूत ऐप खास तौर पर भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए डिजाइन किया गया है जो मौसम के साथ कृषि सलाह भी देता है. यह स्मार्ट ऐप आपके जिले और ब्लॉक की लोकेशन के हिसाब से बताता है कि बदलते मौसम में आपको कौन सी दवा छिड़कनी चाहिए या कब बुवाई रोकनी चाहिए.
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फार्मवेदर ऐप भी किसानों के बीच अपनी खास खूबियों के लिए काफी पसंद किया जा रहा है. यह ऐप सिर्फ सामान्य मौसम ही नहीं बताता. बल्कि आपके खेत के माइक्रो-क्लाइमेट यानी बिल्कुल आपकी जमीन के ऊपर के मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है.
फार्मवेदर ऐप भी किसानों के बीच अपनी खास खूबियों के लिए काफी पसंद किया जा रहा है. यह ऐप सिर्फ सामान्य मौसम ही नहीं बताता. बल्कि आपके खेत के माइक्रो-क्लाइमेट यानी बिल्कुल आपकी जमीन के ऊपर के मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है.
Published at : 14 Jul 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming News Mausam Vibhag Weather App

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