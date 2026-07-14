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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKesar Mango: भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा केसर आम, एक एकड़ में कितना मुनाफा कमा सकते हैं किसान?

Kesar Mango: भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा केसर आम, एक एकड़ में कितना मुनाफा कमा सकते हैं किसान?

Kesar Mango: गुजरात के गिर क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला केसर आम अपनी मिठास और जीआई टैग के लिए मशहूर है. इसकी खेती किसानों को अच्छा मुनाफा दिला रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 11:44 PM (IST)
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Kesar Mango: गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में बस एक ही फल देखने को मिलता है वे है आम. खास बात ये है कि बाजारों में कोई एक नहीं कई तरह के आम मिलते हैं, इन्ही में से एक है केसर आम, जो अपनी खुशबू, रंग और मिठास की वजह से खास पहचान रखता है. यही वजह है की इसको "आमों की रानी" कहा जाता है और तो सरकार की तरफ से इसे GI Tag भी मिला हुआ है. यानी वे विशेष प्रमाण, जो यह दर्शाता है कि यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है. साथ ही इसकी सबसे खास बात ये भी है कि इस आम की मांग देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से बनी रहता है. ऐसे में कई लोगो के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इस प्रकार का खास आम भारत में कहां उगाए जाते हैं, इसकी खेती कैसे की जाती है, और किसान इससे कितनी कमाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा केसर आम गुजरात के गिर क्षेत्र में उगाया जाता है.  खास तौर पर जूनागढ़ जिले में गिरनार पहाड़ों के आसपास इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है.  इसी वजह से इसे गिर केसर के नाम से भी जाना जाता है.  गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी किसान तेजी से केसर आम की खेती होती है. खासकर छत्रपति संभाजीनगर जिले में.

कैसे होती है केसर आम की खेती?

अब सवाल आता है कि आखिर इस खास आम की खेती कैसे करें, ऐसे में आपको बता दें कि केसर आम की खेती के लिए गर्म और सूखी जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है.  खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले किसान को प्रमाणित ग्राफ्टेड पौधे खरीदने होंगे. साथ ही पौधे लगाने के लिए एक-एक मीटर के गड्ढे तैयार किए जाते हैं और इसके दौरान सबसे ज्यादा उसमें गोबर की खाद मिलाने पर ध्यान दिया जाता है. सिंचाई की बात करें तो शुरुआती सालों में पौधों को नियमित पानी देना जरूरी होता है, लेकिन खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए.  सामान्य तरीके से लगाए गए पौधे पूरी तरह फल देने में 7 से 8 साल का समय लेते हैं, जबकि हाई डेंसिटी तकनीक में यह समय घटकर 3 से 4 साल रह जाता है. 

यह भी पढ़ेंः How To Grow Lemon At Home: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं ताजे-ताजे नींबू, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत 

एक एकड़ में कितना कमा सकते हैं किसान?

केसर आम की खेती से होने वाला मुनाफा की बात करें तो, ये टिज का फैसला किसान के तरीके और इलाके पर निर्भर करता है.  किसान बताते हैं कि सारे खर्चे निकालने के बाद उन्हें एक किलो आम पर 100 से 200 रुपये की बचत होती है, और इस तरह एक एकड़ जमीन से करीब एक लाख रुपये की कमाई हो जाती है. वहीं अगर एक किसान ने हाई डेंसिटी तकनीक से एक एकड़ में करीब 800 पौधे लगाए और उन्हें एक एकड़ से लगभग 5 लाख रुपये तक का मुनाफा हो सकता है.  यही वजह है कि आज कई किसान केसर आम की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः Growing Same Crop Repeatedly: खेत में बार-बार लगा रहे हैं एक ही फसल, जानें कितनी घट जाएगी पैदावार? 

Published at : 14 Jul 2026 11:43 PM (IST)
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