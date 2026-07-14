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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBenefits Of Integrated Farming: खेती, पशुपालन और मुर्गी पालन एक साथ! जानिए क्या है मिक्स्ड फार्मिंग का सबसे सफल मॉडल?

Benefits Of Integrated Farming: खेती, पशुपालन और मुर्गी पालन एक साथ! जानिए क्या है मिक्स्ड फार्मिंग का सबसे सफल मॉडल?

Benefits Of Integrated Farming: मिश्रित खेती यानी फसल के साथ पशुपालन करने का तरीका किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रहा है. इससे मौसम के नुकसान का असर कम होता है और सालभर कमाई होती रहती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 10:19 PM (IST)
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Benefits Of Integrated Farming: अक्सर फसल की खेती करने वाले किसान ज्यादातर केवल एक फसल पर ही निर्भर रह जाते हैं, लेकिन कई बार खराब मौसम, बढ़ती महंगाई और विभिन्न परेशानियों से किसान को कई तरह कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनको भारी नुकसान भी होता है. इस पर विशेषज्ञों को मानना है कि किसानों को केवल फसल के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसान को फसल के साथ- साथ  पशुपालन भी करना चाहिए, यानी मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे काम को अपनाना. इसी तरिके को मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

कैसे काम करता है यह मॉडल?

कृषि विशेषज्ञ किसानों को यही सलाह दे रहे हैं कि सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय कमाई करने के कई रास्ते बनाने चाहिए. साथ ही मिश्रित खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी एक चीज से नुकसान हो जाए, तो किसान दूसरे रास्ते से कमाई कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर समझें तो, अगर एक किसान किसी एक फसल की खेती करता है और मौसम खराब होने से उसकी फसल खराब हो जाए, तो उसमें किसान पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसके लिए उस फसल के अलावा कमाई करने का कोई और जरिया नहीं था, वहीं दूसरी तरफ अगर एक किसान फसल के साथ- साथ गाय, भैंस पालता है तो, मौसम के कारण फसल खराब होने पर उसके पास दूसरा साधन रहेगा जिससे वे कमाई कर सकता है यानी गाय, भैंस का दूध बेच कर. 

विशेषज्ञों के अनुसार मौसम को काबू में करना किसान के हाथ मे नहीं होता है, पर पशु का पालन करना उनके हाथ में होता है, साथ ही इससे उनकी रोजाना कमाई होती रहती है.  इसके साथ ही कई किसान अब मुर्गी पालन और बकरी पालन को भी खेती के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे वे कम जमीन में अच्छी कमाई कर रहे हैं. 

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किसानों को मिल रहा है फायदा

यह तरीका छोटे और सीमित जमीन वाले किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है. ये तरिका अपनाने से किसान को साल भर की कमाई तो हो ही रही है, साथ ही साथ किसानों का खाद में लगने वाले पैसों को भी बचा रहा है,  जैसे पशुओं का गोबर खेत में खाद का काम भी करता है. यही वजह है कि आज देशभर में कई किसान इस मिश्रित खेती के मॉडल को अपनाकर अपनी कमाई को दोगुना और तिगुना तक बढ़ा रहे हैं. 

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Published at : 14 Jul 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Mixed Farming
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