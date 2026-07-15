ऐसे पौधे जिन्हें ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है, उनके लिए रेत उपयोगी मानी जाती है. कैक्टस, सक्यूलेंट, रोज मेरी और थाइम जैसे पौधों में रेत मिलाने से अतिरिक्त पानी जल्दी निकल जाता है और जड़ों के सड़ने की संभावना कम हो जाती है. अगर मिट्टी बहुत भारी या चिकनी है, तो उसमें थोड़ी रेत मिलाने से उसकी बनावट हल्की हो सकती है.