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Gardening Tips: क्या गमले की मिट्टी में रेत मिलाने से होता है फायदा? जानिए आपके पौधे के लिए नुकसान है या फायदा
ऐसे पौधे जिन्हें ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है, उनके लिए रेत उपयोगी मानी जाती है. कैक्टस, सक्यूलेंट, रोज मेरी और थाइम जैसे पौधों में रेत मिलाने से अतिरिक्त पानी जल्दी निकल जाता है.
Gardening Tips: घर की बागवानी करने वाले कई लोग मानते हैं की मिट्टी में रेत मिलाने से पौधे ज्यादा अच्छे से बढ़ते हैं और उनकी जड़ों तक हवा आसानी से पहुंचती है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तरीका हर पौधे पर लागू नहीं होता. रेत तभी फायदेमंद होती है, जब उसे सही मात्रा और सही तरीके के साथ पौधों में इस्तेमाल किया जाए.
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Published at : 15 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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