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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलग्जरी कार छोड़ बैलगाड़ी पर दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, बिना DJ और बिना दहेज के पेश की मिसाल

लग्जरी कार छोड़ बैलगाड़ी पर दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, बिना DJ और बिना दहेज के पेश की मिसाल

दूल्हे ने अपनी शादी को दिखावे से दूर रखने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया. सबसे खूबसूरत बात यह रही कि फेरे होने के बाद, जब दुल्हन की विदाई हुई, तो वह भी उसी बैलगाड़ी पर बैठकर अपने पिया के घर गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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आजकल शादियों में लोग महंगी-महंगी गाड़ियां, लाखों का दहेज और कान फाड़ने वाला डीजे पसंद करते हैं. लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में एक दूल्हे ने कुछ ऐसा किया, जिसने सबका दिल जीत लिया. यह दूल्हा किसी चमचमाती कार में नहीं, बल्कि गांव वालों की मदद से फूलों से सजी एक प्यारी सी बैलगाड़ी पर बैठकर अपनी दुल्हन को ब्याहने पहुंचा. इस अनोखी शादी का मकसद समाज को बिना दहेज के शादी करने का संदेश देना और अपनी पुरानी परंपराओं को बचाना था.

बैलगाड़ी पर आई बारात, उसी पर हुई दुल्हन की विदाई!

पूरा मामला बोकारो जिले का है. दूल्हे ने अपनी शादी को दिखावे से दूर रखने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया. स्थानीय लोगों ने मिलकर इस बैलगाड़ी को बहुत ही सुंदर तरीके से पारंपरिक रूप से सजाया था. शादी की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि फेरे होने के बाद, जब दुल्हन की विदाई हुई, तो वह भी उसी बैलगाड़ी पर बैठकर अपने पिया के घर गई. रास्ते में जिसने भी इस बारात को देखा, वह देखता ही रह गया.

डीजे की जगह गूंजा लोक संगीत, बारातियों ने किया पारंपरिक डांस

इस शादी में कोई डीजे नहीं बज रहा था. इसकी जगह झारखंड के पारंपरिक 'कुड़माली लोक संगीत' की धुनें गूंज रही थीं. बारात में आए सभी लोग गाड़ियों में बैठने के बजाय बैलगाड़ी के साथ-साथ पैदल चल रहे थे और खुशी से झूमते हुए पारंपरिक डांस कर रहे थे. शादी की सभी रस्में और रिवाज भी 'कुड़माली' संस्कृति के हिसाब से पूरी सादगी के साथ निभाए गए.

दहेज प्रथा के खिलाफ दी बड़ी सीख

इस शादी का आयोजन करने वाले लोगों ने बताया कि वे समाज को यह दिखाना चाहते थे कि शादियां पैसों के लेन-देन या भारी खर्च से नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच प्यार, सम्मान और अच्छे विचारों से तय होती हैं. इस शादी ने फिजूलखर्ची और दहेज जैसी बुरी प्रथाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा और प्यारा संदेश दिया है, जिसकी अब पूरे इलाके में जमकर तारीफ हो रही है.

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यूजर्स ने भी की तारीफ

जैसे ही इस अनोखी शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आए, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. जहां लोग महंगी शादियों में कर्ज डुबाने वाले परिवारों को इस शादी से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स मजे लेने से भी पीछे नहीं हटे. एक यूजर ने लिखा..."भाई ने लाखों की क्रेटा और फॉर्च्यूनर फेल कर दी. इसे कहते हैं स्वैग के साथ सादगी. असली राजा बाबू तो यही दूल्हा है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया...कान फाड़ने वाले डीजे से तो लाख गुना बेहतर है हमारे देश का मधुर लोक संगीत. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 08:28 AM (IST)
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