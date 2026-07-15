INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपीएम फसल बीमा योजना में फर्जी तरीके से लिया लाभ, तो मिलेगी यह सजा, किसान जान लें ये नियम

पीएम फसल बीमा योजना में फर्जी तरीके से लिया लाभ, तो मिलेगी यह सजा, किसान जान लें ये नियम

PM Fasal Bima Yojana Rules: पीएम फसल बीमा योजना में गलत जानकारी या फर्जी कागजात देकर क्लेम लेना अब भारी पड़ेगा. धोखाधड़ी पकड़े जाने पर जेल की सजा के साथ भारी जुर्माना भी हो सकता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 15 Jul 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुसीबत के समय किसानों के लिए किसी बड़े सहारे से कम नहीं है. जब भी सूखा, बाढ़ या बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होती है. तो यह स्कीम किसानों को आर्थिक तबाही से बचाती है. लेकिन हाल के दिनों में कुछ लोग इस सरकारी योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. फर्जी दस्तावेज लगाना, दूसरों की जमीन पर बीमा क्लेम ठोकना या नुकसान का झूठा आंकड़ा दिखाना.

ऐसी चालाकियां अब भारी पड़ने वाली हैं. सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों को बेहद सख्त कर दिया है. अगर कोई भी इस स्कीम में हेराफेरी करते हुए पकड़ा गया. तो उसे न सिर्फ क्लेम की रकम से हाथ धोना पड़ेगा. बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. जान लें क्या हैं योजना को लेकर नियम.

फर्जीवाड़ा करने पर क्या कानूनी सजा?

अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर या फर्जी कागजात के दम पर फसल बीमा का पैसा ऐंठने की कोशिश करता है, तो सरकार उसे कतई बख्शने के मूड में नहीं है. जांच में धोखाधड़ी साबित होने पर सबसे पहले तो उस क्लेम को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं जो पैसा पहले मिल चुका है. 

यह भी पढ़ें: एक ही खर्च में डबल कमाई! मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के सब्जियां उगाने का ये है जादुई फॉर्मूला

उसे ब्याज समेत वापस वसूला जाएगा. इसके बाद मामला सीधे पुलिस के पास जाएगा. जहां धोखाधड़ी और जालसाजी में BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज होगा. आरोपी व्यक्ति को भारी जुर्माने के साथ-साथ कई सालों की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. इसतके साथ ही ऐसे लोगों को हमेशा के लिए इस योजना से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.

आवेदन के सभी रिकॉर्ड संभालकर रखें

पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए हमेशा आधिकारिक प्रक्रिया का ही पालन करें. आवेदन करने के बाद उसकी रसीद, आवेदन संख्या और जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. अगर फसल को नुकसान होता है तो तय समय सीमा के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग या बीमा कंपनी को देना भी जरूरी है. सर्वे के दौरान सही जानकारी और पूरा सहयोग देने से दावा प्रक्रिया आसान होती है. 

समझ न आए तो जानकारी लें

अगर आवेदन भरते समय किसी जानकारी को लेकर कुछ समझ में न आए तो कृषि विभाग, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से पुष्टि जरूर कर लें. थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ आपका दावा मजबूत बनाती है. बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी से भी बचाती है.

यह भी पढ़ें: इस सीजन में अदरक की खेती से होगी मोटी कमाई, बस नोट कर लें ये सही विधि

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Schemes For Farmers PM Fasal Bima Yojana Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
पीएम फसल बीमा योजना में फर्जी तरीके से लिया लाभ, तो मिलेगी यह सजा, किसान जान लें ये नियम
पीएम फसल बीमा योजना में फर्जी तरीके से लिया लाभ, तो मिलेगी यह सजा, किसान जान लें ये नियम
एग्रीकल्चर
Buying Agricultural Land: गांव में खरीदने जा रहे हैं खेती की जमीन, सौदे से पहले जरूर जान लें ये पांच बातें
गांव में खरीदने जा रहे हैं खेती की जमीन, सौदे से पहले जरूर जान लें ये पांच बातें
एग्रीकल्चर
Kesar Mango: भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा केसर आम, एक एकड़ में कितना मुनाफा कमा सकते हैं किसान?
भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा केसर आम, एक एकड़ में कितना मुनाफा कमा सकते हैं किसान?
एग्रीकल्चर
Benefits Of Integrated Farming: खेती, पशुपालन और मुर्गी पालन एक साथ! जानिए क्या है मिक्स्ड फार्मिंग का सबसे सफल मॉडल?
खेती, पशुपालन और मुर्गी पालन एक साथ! जानिए क्या है मिक्स्ड फार्मिंग का सबसे सफल मॉडल?
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे मोसाद का मोहरा, खामेनेई को सत्ता से हटाने का इजरायली सीक्रेट प्लान लीक
ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे मोसाद का मोहरा, खामेनेई को सत्ता से हटाने का इजरायली सीक्रेट प्लान लीक
महाराष्ट्र
बागियों को आसानी से शिंदे गुट में शामिल नहीं होने देंगे उद्धव ठाकरे! अब उठाया यह बड़ा कदम
बागियों को आसानी से शिंदे गुट में शामिल नहीं होने देंगे उद्धव ठाकरे! अब उठाया यह बड़ा कदम
स्पोर्ट्स
Shubman Gill Statement: इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे जीतकर बोले कप्तान शुभमन गिल- 'हम पर दबाव था, लेकिन...'
इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे जीतकर बोले कप्तान शुभमन गिल- 'हम पर दबाव था, लेकिन...'
बिहार
बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल, 22 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; कई SDPO बदले गए
बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल, 22 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; कई SDPO बदले गए
बिहार
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी
ट्रेंडिंग
 Zareen Khan Viral Video: 'हमारे सामने ही बदल लो' पैप्स ने की बदतमीजी तो आग बबूला हुई जरीन खान- वीडियो वायरल 
'हमारे सामने ही बदल लो' पैप्स ने की बदतमीजी तो आग बबूला हुई जरीन खान- वीडियो वायरल 
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget