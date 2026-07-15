पीएम फसल बीमा योजना में फर्जी तरीके से लिया लाभ, तो मिलेगी यह सजा, किसान जान लें ये नियम
PM Fasal Bima Yojana Rules: पीएम फसल बीमा योजना में गलत जानकारी या फर्जी कागजात देकर क्लेम लेना अब भारी पड़ेगा. धोखाधड़ी पकड़े जाने पर जेल की सजा के साथ भारी जुर्माना भी हो सकता है.
PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुसीबत के समय किसानों के लिए किसी बड़े सहारे से कम नहीं है. जब भी सूखा, बाढ़ या बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होती है. तो यह स्कीम किसानों को आर्थिक तबाही से बचाती है. लेकिन हाल के दिनों में कुछ लोग इस सरकारी योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. फर्जी दस्तावेज लगाना, दूसरों की जमीन पर बीमा क्लेम ठोकना या नुकसान का झूठा आंकड़ा दिखाना.
ऐसी चालाकियां अब भारी पड़ने वाली हैं. सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों को बेहद सख्त कर दिया है. अगर कोई भी इस स्कीम में हेराफेरी करते हुए पकड़ा गया. तो उसे न सिर्फ क्लेम की रकम से हाथ धोना पड़ेगा. बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. जान लें क्या हैं योजना को लेकर नियम.
फर्जीवाड़ा करने पर क्या कानूनी सजा?
अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर या फर्जी कागजात के दम पर फसल बीमा का पैसा ऐंठने की कोशिश करता है, तो सरकार उसे कतई बख्शने के मूड में नहीं है. जांच में धोखाधड़ी साबित होने पर सबसे पहले तो उस क्लेम को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं जो पैसा पहले मिल चुका है.
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उसे ब्याज समेत वापस वसूला जाएगा. इसके बाद मामला सीधे पुलिस के पास जाएगा. जहां धोखाधड़ी और जालसाजी में BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज होगा. आरोपी व्यक्ति को भारी जुर्माने के साथ-साथ कई सालों की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. इसतके साथ ही ऐसे लोगों को हमेशा के लिए इस योजना से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.
आवेदन के सभी रिकॉर्ड संभालकर रखें
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए हमेशा आधिकारिक प्रक्रिया का ही पालन करें. आवेदन करने के बाद उसकी रसीद, आवेदन संख्या और जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. अगर फसल को नुकसान होता है तो तय समय सीमा के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग या बीमा कंपनी को देना भी जरूरी है. सर्वे के दौरान सही जानकारी और पूरा सहयोग देने से दावा प्रक्रिया आसान होती है.
समझ न आए तो जानकारी लें
अगर आवेदन भरते समय किसी जानकारी को लेकर कुछ समझ में न आए तो कृषि विभाग, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से पुष्टि जरूर कर लें. थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ आपका दावा मजबूत बनाती है. बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी से भी बचाती है.
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