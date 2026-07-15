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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जब तक मैं न कहूं...', ईरान पर जारी रहेंगे भीषण हमले, ट्रंप बोले- अभी भी वक्त है वो समझौता कर लें

'जब तक मैं न कहूं...', ईरान पर जारी रहेंगे भीषण हमले, ट्रंप बोले- अभी भी वक्त है वो समझौता कर लें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के तटीय इलाकों और समुद्री तट पर मौजूद उनके हर ठिकाने को निशाना बना रहे हैं. होर्मुज को खुला रखना हमारी प्राथमिकता है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 08:51 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक वह खुद उन्हें रोकने का फैसला नहीं करते. ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं न कहूं कि बस बहुत हुआ, तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान के एनर्जी से जुड़े ठिकानों पर सबसे आखिर में हमले करेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि मंगलवार को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई. इस दौरान उन्होंने ईरान पर जारी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा, "आप इसे जैसे चाहें परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत बुरी तरह से जवाब दे रहे हैं. ऐसा करना जरूरी है."

ट्रंप ने कहा, "हम ईरान के तटीय इलाकों और समुद्री तट पर मौजूद उनके हर ठिकाने को निशाना बना रहे हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखना हमारी प्राथमिकता है." उन्होंने यह भी कहा, "मैं वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की सोच रहा था, लेकिन खाड़ी के देशों ने इसके बजाय अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करना बेहतर समझा. सच कहूं तो यह हमारे लिए अधिक बेहतर है."

3 दिन तक ईरान पर जोरदार हमले- ट्रंप
ट्रंप ने ईरान को लेकर आगे कहा कि हम निश्चित रूप से उन्हें बुरी तरह से हरा रहे हैं और उन्हें हराना जरूरी है. हम उन पर बहुत जोरदार हमले कर रहे हैं. हम समुद्र के किनारे या तट पर मौजूद उनकी हर चीज पर हमला कर रहे हैं. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, "हम आज रात, कल रात और उसके अगले दिन भी ईरान पर बहुत कड़े हमले करेंगे. 

बिजली केंद्रों को भी बनाएंगे निशाना- ट्रंप
ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता और समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तो अगले सप्ताह अमेरिकी सेना ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगी. उन्होंने आगे कहा कि हम आज रात उन पर जोरदार हमला करने वाले हैं. कल और परसो भी ईरान पर तेज हमले करेंगे, जब तक कि वे बातचीत की मेज पर आकर बातचीत न करें.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हर बार जब वे (ईरानी) कोई समझौता करते हैं, तो उसे तोड़ देते हैं. ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वे समझौता कर लें. नहीं तो उनके पास कोई नहीं बचेगा. ईरानी शासन के बचे हुए नेतृत्व के लिए उनका संदेश है कि बेहतर होगा कि आप समझौता कर लें. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US Iran War Strait Of Hormuz
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