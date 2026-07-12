वॉटर एप्पल की खेती कैसे करें किसान, हर साल कमाएंगे लाखों का मुनाफा

पहले माना जाता था कि यह फल सिर्फ साउथ इंडिया या विदेशों में ही हो सकता है. लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि हमारे यहां की गर्म जलवायु में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है. यहां की मिट्टी और गर्मियों का तापमान इस विदेशी फल के पौधों के लिए पूरी तरह से अनुकूल साबित हो रहे हैं.