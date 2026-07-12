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वॉटर एप्पल की खेती कैसे करें किसान, हर साल कमाएंगे लाखों का मुनाफा
Water Apple Farming: वाटर एप्पल की बागवानी आजकल बंपर कमाई का जरिया बन चुकी है. कम लागत और कम पानी में तैयार होने वाली इस फसल से आप हर साल लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं. जान लें तरीका.
आजकल पारंपरिक खेती में लागत के मुकाबले उतना तगड़ा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है. यही वजह है कि अब कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है. आजकल मार्केट में एक बेहतरीन और बेहद डिमांडिंग फल वाटर एप्पल की बागवानी का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है. जो कम मेहनत में तगड़ी कमाई दे सकता है.
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Published at : 12 Jul 2026 01:16 PM (IST)
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