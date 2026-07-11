1 एकड़ में कौन सी फसल देती है सबसे ज्यादा कमाई, किसान जान लें काम की बात

अगर आप बहुत कम समय में और बिना किसी बड़े जोखिम के पैसा कमाना चाहते हैं. तो मशरूम की खेती सबसे बढ़िया ऑप्शन है. इसके लिए आपको बहुत बड़े खेत की भी जरूरत नहीं पड़ती. एक छोटे से छप्पर या झोपड़े में महज 30 से 45 दिनों के भीतर मशरूम की उपज तैयार होकर बिकने के लिए तैयार हो जाती है.