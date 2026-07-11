INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चर1 एकड़ में कौन सी फसल देती है सबसे ज्यादा कमाई, किसान जान लें काम की बात

1 एकड़ में कौन सी फसल देती है सबसे ज्यादा कमाई, किसान जान लें काम की बात

Farming In One Acre Land: 1 एकड़ जमीन में इन फसलों की खेती करके किसान कम लागत में भी बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. बस इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Farming In One Acre Land: 1 एकड़ जमीन में इन फसलों की खेती करके किसान कम लागत में भी बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. बस इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

खेती-किसानी में आजकल कम जमीन से ज्यादा मुनाफा कमाना सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. अगर आपके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है, तो भी आप सही तरीके अपनाकर हर साल लाखों रुपये की तगड़ी कमाई कर सकते हैं. बस आपको पारंपरिक फसलों से हटकर इन चीजों को आजमाना होगा.

1/6
पारंपरिक खेती के मुकाबले आज के समय में औषधीय और मसाले वाली फसलों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. 1 एकड़ जमीन में अदरक और हल्दी जैसी फसलें लगाकर किसान कम लागत में दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं. इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फसलें जल्दी खराब नहीं होतीं.
पारंपरिक खेती के मुकाबले आज के समय में औषधीय और मसाले वाली फसलों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. 1 एकड़ जमीन में अदरक और हल्दी जैसी फसलें लगाकर किसान कम लागत में दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं. इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फसलें जल्दी खराब नहीं होतीं.
2/6
अगर आप बहुत कम समय में और बिना किसी बड़े जोखिम के पैसा कमाना चाहते हैं. तो मशरूम की खेती सबसे बढ़िया ऑप्शन है. इसके लिए आपको बहुत बड़े खेत की भी जरूरत नहीं पड़ती. एक छोटे से छप्पर या झोपड़े में महज 30 से 45 दिनों के भीतर मशरूम की उपज तैयार होकर बिकने के लिए तैयार हो जाती है.
अगर आप बहुत कम समय में और बिना किसी बड़े जोखिम के पैसा कमाना चाहते हैं. तो मशरूम की खेती सबसे बढ़िया ऑप्शन है. इसके लिए आपको बहुत बड़े खेत की भी जरूरत नहीं पड़ती. एक छोटे से छप्पर या झोपड़े में महज 30 से 45 दिनों के भीतर मशरूम की उपज तैयार होकर बिकने के लिए तैयार हो जाती है.
3/6
सब्जियों की बात करें तो आजकल लाल-पीली शिमला मिर्च और छोटे टमाटर जैसी विदेशी सब्जियों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. बड़े शहरों के होटलों और मंडियों में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. जिससे किसानों को आम सब्जियों के मुकाबले तीन से चार गुना ज्यादा दाम मिलते हैं.
सब्जियों की बात करें तो आजकल लाल-पीली शिमला मिर्च और छोटे टमाटर जैसी विदेशी सब्जियों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. बड़े शहरों के होटलों और मंडियों में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. जिससे किसानों को आम सब्जियों के मुकाबले तीन से चार गुना ज्यादा दाम मिलते हैं.
4/6
बंपर मुनाफे के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती आजकल काफी मशहूर हो रही है. यह कैक्टस प्रजाति का पौधा है. जिसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है. एक बार इसका पौधा लगाने के बाद यह करीब 20-25 सालों तक लगातार फल देता है और बाजार में इसकी कीमत हमेशा ऊंची रहती है.
बंपर मुनाफे के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती आजकल काफी मशहूर हो रही है. यह कैक्टस प्रजाति का पौधा है. जिसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है. एक बार इसका पौधा लगाने के बाद यह करीब 20-25 सालों तक लगातार फल देता है और बाजार में इसकी कीमत हमेशा ऊंची रहती है.
5/6
फूलों की खेती भी 1 एकड़ में मोटी कमाई का एक शानदार जरिया है. शादियों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के कारण गेंदा, गुलाब और जरबेरा जैसे फूलों की मांग कभी कम नहीं होती. सही तकनीक का इस्तेमाल करके आप साल के बारह महीने फूलों से अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं.
फूलों की खेती भी 1 एकड़ में मोटी कमाई का एक शानदार जरिया है. शादियों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के कारण गेंदा, गुलाब और जरबेरा जैसे फूलों की मांग कभी कम नहीं होती. सही तकनीक का इस्तेमाल करके आप साल के बारह महीने फूलों से अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं.
6/6
कुल मिलाकर बात यह है कि 1 एकड़ जमीन में अगर आप सही समय पर सही फसल लगाएं तो मौसम और बाजार की मांग का ध्यान रखतें है. तो इन तरीकों को अपनाकर आप कम जगह में भी खेती से अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं.
कुल मिलाकर बात यह है कि 1 एकड़ जमीन में अगर आप सही समय पर सही फसल लगाएं तो मौसम और बाजार की मांग का ध्यान रखतें है. तो इन तरीकों को अपनाकर आप कम जगह में भी खेती से अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं.
Published at : 11 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अमरूद के पेड़ पर कीड़े लगने से पहले ही दिख जाते हैं ये संकेत, ऐसे बचाएं पैदावार
अमरूद के पेड़ पर कीड़े लगने से पहले ही दिख जाते हैं ये संकेत, ऐसे बचाएं पैदावार
एग्रीकल्चर
बारिश के बाद फसलों में तेजी से फैलती है ये बीमारी, किसान ऐसे करें देखभाल
बारिश के बाद फसलों में तेजी से फैलती है ये बीमारी, किसान ऐसे करें देखभाल
एग्रीकल्चर
Long Term Profitable Crops : इन फसलों से होगा लॉन्ग टर्म मुनाफा, एक बार लगाइए लंबे समय तक होगी कमाई
इन फसलों से होगा लॉन्ग टर्म मुनाफा, एक बार लगाइए लंबे समय तक होगी कमाई
एग्रीकल्चर
छत पर उगा सकते हैं चिया सीड्स, बस इन चीजों की होगी जरूरत
छत पर उगा सकते हैं चिया सीड्स, बस इन चीजों की होगी जरूरत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है
अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
ओटीटी
Lenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20: बदल गई भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20 की टाइमिंग, जानिए कितने बजे शुरू होगा मैच; LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ENG 5th T20 की टाइमिंग, जानिए कितने बजे शुरू होगा मैच; LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
मध्य प्रदेश
33 साल का सियासी सफर, डबरा से दतिया तक चला 'दादा' का सिक्का, कौन हैं नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने बढ़ा दी BJP की टेंशन?
33 साल का सियासी सफर, डबरा से दतिया तक चला 'दादा' का सिक्का, कौन हैं नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने बढ़ा दी BJP की टेंशन?
ऑटो
भारत आ रही 500 KM से ज्यादा रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार, जानिए क्या होगी खासियत?
भारत आ रही 500 KM से ज्यादा रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार, जानिए क्या होगी खासियत?
ABP NEWS
Viral Video: पिस्टल दिखाई और हो गया 17 लाख रुपये का विथड्रॉल! हैरान कर देगी पूरी लूट की कहानी
Viral Video: पिस्टल दिखाई और हो गया 17 लाख रुपये का विथड्रॉल! हैरान कर देगी पूरी लूट की कहानी
ABP NEWS
Viral Video: लस्सी के नाम पर CM मोहन यादव ने किया 'लिटिल-लिटिल' वाला इशारा, वीडियो वायरल
Viral Video: लस्सी के नाम पर CM मोहन यादव ने किया 'लिटिल-लिटिल' वाला इशारा, वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गजब की जलेबियां बनाते हैं CM मोहन यादव, वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: गजब की जलेबियां बनाते हैं CM मोहन यादव, वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Embed widget