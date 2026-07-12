गन्ने की खेती करने वाले किसान ध्यान दें, भारी बारिश में भी नहीं खराब होगी फसल, बस गांठ बांध लें ये 5 जरूरी बातें

बारिश में नमी बढ़ने के साथ फंगस का अटैक और कई तरह की बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं. इसलिए खेत का नियमित निरीक्षण करते रहें. अगर किसी पौधे में बीमारी के शुरुआती संकेत दिखें तो उसे इग्नोर न करें. तुरंत कृषि एक्सपर्ट की सलाह लें और सही दवा का इस्तेमाल करें ताकि बीमारी पूरे खेत में न फैले.