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गन्ने की खेती करने वाले किसान ध्यान दें, भारी बारिश में भी नहीं खराब होगी फसल, बस गांठ बांध लें ये 5 जरूरी बातें
Sugarcane Farming Tips: मानसून में गन्ने की खेती करते समय कुछ छोटी गलतियां बड़ा नुकसान करा सकती हैं. अगर समय रहते सही तैयारी कर ली जाए तो फसल को मौसम की चुनौतियों से काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है
बारिश का मौसम गन्ने की फसल के लिए जितना फायदेमंद होता है उतना ही चुनौतीभरा भी साबित हो सकता है. अगर खेत में ज्यादा पानी भर जाए या समय पर खाद और देखभाल न मिले तो फसल की ग्रोथ रुक सकती है और फंगस का अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है.
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Published at : 12 Jul 2026 06:40 PM (IST)
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