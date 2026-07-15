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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी

'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी

कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. टीम आयरलैंड के खिलाफ़ दो मैचों की सीरीज़ 0-2 से हार गई और फिर इंग्लैंड के खिलाफ़ T20I सीरीज़ में उसे 0-4 से हार का सामना करना पड़ा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 15 Jul 2026 08:00 AM (IST)
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भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज़ दिनेश कार्तिक का मानना ​​है कि हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ़ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद हो सकते हैं. उनका कहना है कि अलग-अलग प्राथमिकताओं की वजह से ही UK के हालिया T20I दौरे के दौरान भारत के सिलेक्शन से जुड़े फ़ैसले प्रभावित हुए होंगे.

कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. टीम आयरलैंड के खिलाफ़ दो मैचों की सीरीज़ 0-2 से हार गई और फिर इंग्लैंड के खिलाफ़ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में उसे 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. इस प्रदर्शन के कारण गंभीर पर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही संजू सैमसन और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को जिस तरह से टीम में शामिल किया गया और बाहर किया गया, उस पर काफी चर्चा है.

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स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा कि लगातार हो रहे बदलावों से ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमिटी के बीच तालमेल की कमी हो सकती है. कार्तिक ने कहा, "चीफ़ सेलेक्टर और हेड कोच के बीच थोड़ी अनबन है. मुझे लगता है कि अगरकर के पास लंबे समय के प्लान हैं, जबकि मौजूदा कोच का कहना है, 'मैं हर मैच जीतना चाहता हूं.' इसी वजह से हमें यह उलझन देखने को मिल रही है. क्या यह खिलाड़ियों के लिए सही है? बिल्कुल नहीं."

उन्होंने यह भी कहा कि भारत की टीम में खिलाड़ियों की इतनी बड़ी संख्या होने से उन खिलाड़ियों पर दबाव और बढ़ जाता है जो टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "मतलब, अगर आप भारत से हैं तो सोचिए कि आपके पास कितनी मज़बूत बेंच स्ट्रेंथ है? हर कोई यही सोचता है कि अगर मेरे कुछ मैच खराब गए तो कोई भी मेरी जगह ले सकता है. ऊपर से जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके बारे में भारत को पता होना चाहिए और इसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए."

टीम इंडिया की पहले वनडे में जीत
भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. जसप्रीत बुमराह के आने से टीम इंडिया की गेंदबाजी में धार नजर आई, 80 पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी. इंग्लैंड ने भारत के सामने 259 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया को कोई दिक्कत नहीं हुई. शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली, हालांकि वह अपना शतक पूरा नहीं कर सके और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा. विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले मैच में फ्लॉप रहे.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 15 Jul 2026 08:00 AM (IST)
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Ajit Agarkar GAUTAM GAMBHIR DINESH KARTHIK
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