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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast Today: दिल्ली-यूपी और हरियाणा-पंजाब में आज होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी कर दिया ताजा अलर्ट

Weather Forecast Today: दिल्ली-यूपी और हरियाणा-पंजाब में आज होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी कर दिया ताजा अलर्ट

मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश की संभावना जताई है. रथ यात्रा के दौरान ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण कई जगहों पर बारिश में बदलाव देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश थम सी गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 15 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. 

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा उत्तर भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश के आसार हैं. 

IMD के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक देखने को मिल सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बाारिश के आसार हैं. कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 

राजस्थान में बढ़ा पारा
दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने के बीच राजस्थान में कई जगह हल्की बारिश हुई. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं तेज हवाएं दर्ज की गईं. राज्य के कई हिस्सों में अब भी गर्मी पड़ रही है. अधिकतम तापमान गंगानगर में 41.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा. पश्चिम राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शष्क रहेगा. 

रथ यात्रा के दौरान भयंकर बारिश
रथ यात्रा के दौरान पुरी सहित ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस बार रथ यात्रा 16 जुलाई को पुरी में आयोजित की जाएगी. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बांग्लादेश तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इस कारण बुधवार से शुक्रवार तक पुरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई जगहों पर हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. हालांकि दक्षिण के कुछ तटीय क्षेत्रों में उमस बनी रह सकती है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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