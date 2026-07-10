फसल पर कीटों का हमला होने से पहले मिलते हैं ये संकेत, जान लिया तो बच जाएगी खेती

इसके अलावा पौधों की ग्रोथ का अचानक रुक जाना या पत्तों का मुड़ना भी खतरे की घंटी है. कई बार कीट पत्तों के नीचे छिपकर उनका सारा न्यूट्रिशन सोख लेते हैं जिससे पत्ते ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं. अगर नई कलियां और पत्तियां कमजोर दिख रही हैं तो यह कीटों के पनपने का संकेत है.