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फसल पर कीटों का हमला होने से पहले मिलते हैं ये संकेत, जान लिया तो बच जाएगी खेती
Crop Protection Tips: फसलों को कीटों के बड़े हमले से बचाने के लिए पौधे कुछ शुरुआती संकेत देते हैं. जिन्हें समय रहते पहचानकर किसान अपनी खेती को होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकते हैं.
खेत में कीटों का बड़ा हमला अचानक नहीं होता बल्कि प्रकृति और पौधे हमें इसके संकेत काफी पहले से देने लगते हैं. अगर किसान भाई इन शुरुआती इशारों को समय रहते पहचान लें तो फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है. कीट नियंत्रण का सबसे पहला नियम है कि आप अपनी फसल की रोज बारीकी से निगरानी करें.
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Published at : 10 Jul 2026 01:19 PM (IST)
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