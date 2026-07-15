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हिंदी न्यूज़ऑटोइस प्रीमियम 7-सीटर को खरीदने का अच्छा मौका, Kia दे रही 2 लाख रुपये का डिस्काउंट

इस प्रीमियम 7-सीटर को खरीदने का अच्छा मौका, Kia दे रही 2 लाख रुपये का डिस्काउंट

Kia Carens Clavis EV: किआ इस महीने ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर जैसे कई फायदे दे रही है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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अगर आप इन दिनों एक फैमिली इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. दरअसल, Kia India अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी Kia Carens Clavis EV पर जुलाई 2026 के दौरान शानदार ऑफर्स दे रही है. कंपनी इस कार पर अलग-अलग तरह के डिस्काउंट और बोनस ऑफर दे रही है, जिससे ग्राहकों को 2 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. हालांकि, यह ऑफर कार के मॉडल ईयर, मौजूदा स्टॉक और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

Kia India इस महीने ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर जैसे कई फायदे दे रही है. अगर आप अपने पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करते हैं या स्क्रैपेज पॉलिसी का फायदा लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है. कंपनी का कहना है कि ऑफर्स डीलरशिप और स्टॉक के हिसाब से बदल सकते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी शोरूम से पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

गाड़ी पर मिल रहा कितना डिस्काउंट?

किआ ने Carens Clavis EV के दो अलग-अलग मॉडल ईयर के लिए अलग-अलग ऑफर्स रखे हैं. नए MY26 मॉडल पर कुल 95,000 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है. इसमें 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस, 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 15,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है.

वहीं अगर ग्राहक शोरूम में मौजूद MY25 (पिछले साल का मॉडल) खरीदते हैं, तो उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है. इस मॉडल पर कुल 2 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है. इसमें 85,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 75,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस शामिल है. यही वजह है कि पुराने स्टॉक वाली कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह ऑफर काफी आकर्षक साबित हो सकता है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

Kia Carens Clavis EV के फीचर्स की बात करें तो यह एक प्रीमियम 6 और 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी है. इसमें 42kWh और 51.4kWh के दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. इसमें बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 490 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है. यही वजह है कि यह कार लंबी दूरी के सफर और बड़े परिवारों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है.

इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, अलॉय व्हील्स और कई सुविधाएं दी गई हैं, जो ड्राइविंग को आरामदायक और सुविधाजनक बनाती हैं. भारत में इस इलेक्ट्रिक एमपीवी की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 18 लाख रुपये से शुरू होकर 25 लाख रुपये तक जाती है.

यह भी पढ़ें:- 'मैं माफी मांगता हूं...'E20 से माइलेज कमी के दावे के बाद सौरव जोशी ने क्यों लिया यू-टर्न?

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 15 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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Kia Motors Kia India Kia Carens Clavis Kia EV
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