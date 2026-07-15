INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?

Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?

Welcome To The Jungle BO Collection Day 19: अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 19वें दिन कमाई में मामूली तेजी दिखाई, हालांकि ये अब लाखों में ही सिमट गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन अब तीसरे हफ्ते में इसकी बॉक्स ऑफिस पर से पकड़ ढीली पड़ती जा रही है और इसके कलेक्शन में भी गिरावट देखी गई है. तीसरे सोमवार को ये एक्शन-एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म लाखों में सिमट गई थी. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को कितने नोट छापे हैं?

‘वेलकम टू द जंगल' ने 19वें दिन कितना कलेक्शन किया?
अहमद खान निर्देशित ‘वेलकम टू द जंगल' ने दो हफ्ते फुल बॉक्स ऑफिस पर राज किया. यहां तक कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा के आने का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा था लेकिन रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री करते ही ‘वेलकम टू द जंगल' को अजय देवगन की ‘धमाल 4' से मुकाबला करना पड़ा और इस नई रिलीज ने अक्षय कुमार की फिल्म की कमाई को चौपट कर दिया. हालांकी तीसरे वीकेंड तक इसने करोडों में ही कमाई की थी लेकिन तीसरे मंडे से इसका कलेक्शन लाखों में सिमट गया है. वहीं तीसरे मंगलवार को इसकी कमाई में मामूली तेजी देखी गई.

  • वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 93.15 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 31.90 करोड़ कमाए हैं.
  • वहीं 15वें दिन इस फिल्म ने 1 करोड़, 16वें दिन 1.60 करोड़, 17वें दिन 1.90 करोड़ और 18वें दिन 55 लाख कमाए.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 75 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसके बाद इस फिल्म की 19 दिनों की कुल नेट कमाई अब 130.85 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-'तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच

‘वेलकम टू द जंगल' ने कितना कमा डाला मुनाफा
‘वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 19 दिनों में 130.85 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं ये फिल्म 125 करोड़ के बजट में बनी है यानी इसने अपनी लागत से ज्यादा की कमाई कर सक्सेफुल का टैग तो हासिल कर लिया है. अब फिल्म के प्रॉफिट की बात करें तो  इस फिल्म ने 4.68 फीसदी मुनाफा कमा लिया है. 

ये भी पढ़ें:-The Odyssey BO Day 1 Prediction: पहले दिन 'ओपनहाइमर' को मात दे सकती है 'द ओडिसी'? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

 

Published at : 15 Jul 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Suniel Shetty BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 5: मंगलवार को 'धमाल 4' ने कर दिया बड़ा कमाल, उड़ा दिए 'ओ रोमियो' के परखच्चे, बनाया ये रिकॉर्ड
मंगलवार को 'धमाल 4' ने कर दिया बड़ा कमाल, उड़ा दिए 'ओ रोमियो' के परखच्चे, बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
बॉलीवुड
प्यार के आगे फीकी पड़ी मजहब की दीवार, मुस्लिम हसीनाओं पर दिल हारे ये हिंदू एक्टर्स, रचाई शादी
ऋतिक रोशन से लेकर मनोज बाजपेयी तक, इन पॉपुलर एक्टर्स ने मुस्लिम लड़कियों से रचाई शादी
बॉलीवुड
Tumbadchi Manjula Closing BO: 6 करोड़ के बजट में बनी ये हॉरर कॉमेडी मराठी फिल्म हुई सुपरहिट, कमाया 172.66 परसेंट प्रॉफिट
6 करोड़ के बजट में बनी ये हॉरर कॉमेडी मराठी फिल्म हुई सुपरहिट, कमाया 172.66 परसेंट प्रॉफिट
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली-यूपी और हरियाणा-पंजाब में आज होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी कर दिया ताजा अलर्ट
दिल्ली-यूपी और हरियाणा-पंजाब में आज होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी कर दिया ताजा अलर्ट
महाराष्ट्र
बागियों को आसानी से शिंदे गुट में शामिल नहीं होने देंगे उद्धव ठाकरे! अब उठाया यह बड़ा कदम
बागियों को आसानी से शिंदे गुट में शामिल नहीं होने देंगे उद्धव ठाकरे! अब उठाया यह बड़ा कदम
स्पोर्ट्स
Shubman Gill Statement: इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे जीतकर बोले कप्तान शुभमन गिल- 'हम पर दबाव था, लेकिन...'
इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे जीतकर बोले कप्तान शुभमन गिल- 'हम पर दबाव था, लेकिन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
बिहार
बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल, 22 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; कई SDPO बदले गए
बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल, 22 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; कई SDPO बदले गए
ट्रेंडिंग
पुणे के लड़के का कारनामा, चौराहे पर लगवाया पोस्टर; लिखा- न फ्लैट-न गाड़ी, चाहिए एक सुंदर लाड़ी
पुणे के लड़के का कारनामा, चौराहे पर लगवाया पोस्टर; लिखा- न फ्लैट-न गाड़ी, चाहिए एक सुंदर लाड़ी
टेक्नोलॉजी
अब रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों नहीं आते फोन? खुल गया यह बड़ा राज
अब रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों नहीं आते फोन? खुल गया यह बड़ा राज
लाइफस्टाइल
Temple Dating: मंदिरों में डेटिंग कैंप से बढ़ेगी आबादी? घटती जन्मदर रोकने के लिए सरकार का अनोखा दांव
मंदिरों में डेटिंग कैंप से बढ़ेगी आबादी? घटती जन्मदर रोकने के लिए सरकार का अनोखा दांव
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget