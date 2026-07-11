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क्या फार्महाउस की खाली जमीन पर हो सकती है आंवला की खेती? जानिए कम लागत में मोटी कमाई का फॉर्मूला
Gooseberry Cultivation Tips: फार्महाउस की खाली जमीन को सही तरीके से इस्तेमाल कर किसान अच्छी कमाई का जरिया बना सकते हैं. जान लें कैसे आप कर सकते हैं आंवला की खेती.
आजकल किसान सिर्फ अपने पारंपरिक खेतों से ही नहीं बल्कि अपने फार्महाउस की खाली जमीन से भी बेहद अच्छी कमाई कर रहे हैं. अगर आपके पास भी कोई फार्महाउस है और वहां थोड़ी जमीन बची है. तो वहां आंवला की खेती करना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है. यह कम मेहनत में तगड़ा रिटर्न देने वाली फसल है.
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Published at : 11 Jul 2026 02:42 PM (IST)
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