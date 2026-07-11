क्या फार्महाउस की खाली जमीन पर हो सकती है आंवला की खेती? जानिए कम लागत में मोटी कमाई का फॉर्मूला

फायदे की बात करें तो आंवला लगाने के चार से पांच साल बाद पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं. एक बार जब पेड़ पूरी तरह तैयार हो जाता है. तो यह कई दशकों तक लगातार बंपर पैदावार देता है. बाजार में आंवले की मांग हमेशा तेज रहती है.