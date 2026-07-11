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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरक्या फार्महाउस की खाली जमीन पर हो सकती है आंवला की खेती? जानिए कम लागत में मोटी कमाई का फॉर्मूला

क्या फार्महाउस की खाली जमीन पर हो सकती है आंवला की खेती? जानिए कम लागत में मोटी कमाई का फॉर्मूला

Gooseberry Cultivation Tips: फार्महाउस की खाली जमीन को सही तरीके से इस्तेमाल कर किसान अच्छी कमाई का जरिया बना सकते हैं. जान लें कैसे आप कर सकते हैं आंवला की खेती.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 Jul 2026 02:49 PM (IST)
Gooseberry Cultivation Tips: फार्महाउस की खाली जमीन को सही तरीके से इस्तेमाल कर किसान अच्छी कमाई का जरिया बना सकते हैं. जान लें कैसे आप कर सकते हैं आंवला की खेती.

आजकल किसान सिर्फ अपने पारंपरिक खेतों से ही नहीं बल्कि अपने फार्महाउस की खाली जमीन से भी बेहद अच्छी कमाई कर रहे हैं. अगर आपके पास भी कोई फार्महाउस है और वहां थोड़ी जमीन बची है. तो वहां आंवला की खेती करना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है. यह कम मेहनत में तगड़ा रिटर्न देने वाली फसल है.

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आंवले के पेड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती. अगर आपके फार्महाउस की मिट्टी कम उपजाऊ भी है. तो भी आंवले के पौधे वहां आसानी से पनप जाते हैं. यह मुश्किल मौसम को भी आराम से झेल लेता है.
आंवले के पेड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती. अगर आपके फार्महाउस की मिट्टी कम उपजाऊ भी है. तो भी आंवले के पौधे वहां आसानी से पनप जाते हैं. यह मुश्किल मौसम को भी आराम से झेल लेता है.
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शुरुआत करने के लिए आपको बस अच्छी वैरायटी के ग्राफ्टेड पौधों का चुनाव करना होगा. कृष्णा, बनारसी या एनए-7 जैसी किस्में फार्महाउस के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. इन पौधों को लगाने के बाद शुरुआती दो-तीन साल बस थोड़ी सी सिंचाई और खाद की जरूरत पड़ती है.
शुरुआत करने के लिए आपको बस अच्छी वैरायटी के ग्राफ्टेड पौधों का चुनाव करना होगा. कृष्णा, बनारसी या एनए-7 जैसी किस्में फार्महाउस के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. इन पौधों को लगाने के बाद शुरुआती दो-तीन साल बस थोड़ी सी सिंचाई और खाद की जरूरत पड़ती है.
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लागत के मामले में यह खेती जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती. आंवले के पौधों में बीमारियां और कीड़े लगने का खतरा बेहद कम होता है, जिससे महंगे कीटनाशकों का खर्च पूरी तरह बच जाता है. कम पानी में भी यह पेड़ सालों साल लहलहाता रहता है.
लागत के मामले में यह खेती जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती. आंवले के पौधों में बीमारियां और कीड़े लगने का खतरा बेहद कम होता है, जिससे महंगे कीटनाशकों का खर्च पूरी तरह बच जाता है. कम पानी में भी यह पेड़ सालों साल लहलहाता रहता है.
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फायदे की बात करें तो आंवला लगाने के चार से पांच साल बाद पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं. एक बार जब पेड़ पूरी तरह तैयार हो जाता है. तो यह कई दशकों तक लगातार बंपर पैदावार देता है. बाजार में आंवले की मांग हमेशा तेज रहती है.
फायदे की बात करें तो आंवला लगाने के चार से पांच साल बाद पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं. एक बार जब पेड़ पूरी तरह तैयार हो जाता है. तो यह कई दशकों तक लगातार बंपर पैदावार देता है. बाजार में आंवले की मांग हमेशा तेज रहती है.
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आजकल आयुर्वेद, कॉस्मेटिक्स और फूड इंडस्ट्री में आंवले की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. आप सीधे मंडियों में फल बेच सकते हैं या फिर मुरब्बा, जूस और पाउडर बनाने वाली कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके सीधे अपने फार्महाउस से ही मोटी कमाई कर सकते हैं.
आजकल आयुर्वेद, कॉस्मेटिक्स और फूड इंडस्ट्री में आंवले की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. आप सीधे मंडियों में फल बेच सकते हैं या फिर मुरब्बा, जूस और पाउडर बनाने वाली कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके सीधे अपने फार्महाउस से ही मोटी कमाई कर सकते हैं.
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फार्महाउस की खाली जमीन को खाली छोड़ने के बजाय आंवला लगाना एक बेहद समझदारी भरा सौदा है. यह न सिर्फ आपके फार्महाउस की हरियाली और खूबसूरती बढ़ाएगा. बल्कि आपकी जेब को भी हर साल मोटी कमाई से भरता रहेगा.
फार्महाउस की खाली जमीन को खाली छोड़ने के बजाय आंवला लगाना एक बेहद समझदारी भरा सौदा है. यह न सिर्फ आपके फार्महाउस की हरियाली और खूबसूरती बढ़ाएगा. बल्कि आपकी जेब को भी हर साल मोटी कमाई से भरता रहेगा.
Published at : 11 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Gooseberry Farming Tips Gooseberry Farming

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