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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBuying Agricultural Land: गांव में खरीदने जा रहे हैं खेती की जमीन, सौदे से पहले जरूर जान लें ये पांच बातें

Buying Agricultural Land: गांव में खरीदने जा रहे हैं खेती की जमीन, सौदे से पहले जरूर जान लें ये पांच बातें

Buying Agricultural Land: खेती की जमीन खरीदने से पहले कागजात, मालिकाना हक, कानूनी स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई, पहुंच का रास्ता और बाजार कीमत की जांच करना जरूरी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 15 Jul 2026 05:05 AM (IST)
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Buying Agricultural Land:  गांव में खेती की जमीन खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, क्योंकि इसमें लोगों की मेहनत की कमाई लगी होती है. कई बार लोग जल्दबाजी में या सिर्फ दलाल की बातों में आकर जमीन खरीद लेते हैं, जिसके बाद उन्हें कानूनी झंझट या पैसों का नुकसान झेलना पड़ता है. इसलिए जमीन का सौदा करने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करना बहुत जरूरी है. इसलिए सही जानकारी होना जरूरी है इससे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं और भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी दूर रह सकते हैं. आइए जानते हैं आपको पूरी जानकारी. 

जमीन के कागजात और मालिकाना हक की जांच

सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है जमीन के कागजातों की पूरी जांच करना.  इसके लिए सबसे पहले जमीन का सही तरिके से चांज पड़ताल करें  और देखें कि जमीन असल में उसी व्यक्ति के नाम पर है, जो उसे बेच रहा है.  साथ ही यह भी पता करें कि जमीन पर किसी तरह का कोई विवाद, कोर्ट केस या बैंक का लोन तो नहीं है. इसके अलावा यह भी जांचें कि जमीन की बाउंड्री साफ-साफ तय है या नहीं, ताकि आगे चलकर पड़ोसियों के साथ जमीन को लेकर कोई विवाद न हो. 

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जमीन की उपयोगिता, कीमत और कानूनी नियमों की जानकारी

जमीन खरीदने से पहले यह भी देखना जरूरी है कि वह जमीन खेती के लिए ही चिन्हित है या उसका उपयोग कुछ और भी हो सकता है. कई राज्यों में खेती की जमीन खरीदने के अलग नियम होते हैं, जैसे कुछ जगहों पर सिर्फ किसान ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं. साथ ही जमीन तक पहुंचने का रास्ता, पानी की व्यवस्था और मिट्टी की गुणवत्ता भी देखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर खेती की पैदावार पर पड़ता है. इसके अलावा कीमत तय करने से पहले आसपास के इलाकों में चल रहे जमीन के भाव के बारे में भी पता कर लें, ताकि आपसे ज्यादा पैसे न लिए जाएं.

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Published at : 15 Jul 2026 05:05 AM (IST)
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