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बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास

Ripen Mangoes WIth 5 Desi Methods: केमिकल वाले नुकसानदेह आम खाने के बजाय आप घर पर ही इन्हें एकदम नेचुरल तरीके से पका सकते हैं. जान लें घर के 5 देसी तरीके.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 Jul 2026 01:38 PM (IST)
Ripen Mangoes WIth 5 Desi Methods: केमिकल वाले नुकसानदेह आम खाने के बजाय आप घर पर ही इन्हें एकदम नेचुरल तरीके से पका सकते हैं. जान लें घर के 5 देसी तरीके.

गर्मियों का सीजन आते ही हर किसी की जुबान पर बस आम का ही नाम होता है. लेकिन आजकल मार्केट में धड़ल्ले से बिकने वाले केमिकल से पके आम सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर आप बाजार से कच्चे आम खरीदकर लाते हैं तो उन्हें घर पर ही एकदम देसी और सुरक्षित तरीकों से आसानी से पका सकते हैं.

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केमिकल वाले आम न सिर्फ बेस्वाद होते हैं बल्कि आपकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं. इसलिए आज हम आपको पांच ऐसे कमाल के और सुपर फास्ट नेचुरल तरीके बताने जा रहे हैं. जिन्हें अपनाकर आपके आम बिना किसी साइड इफेक्ट के एकदम नेचुरल तरीके से पकेंगे और उनका स्वाद भी शक्कर जैसा मीठा हो जाएगा.
केमिकल वाले आम न सिर्फ बेस्वाद होते हैं बल्कि आपकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं. इसलिए आज हम आपको पांच ऐसे कमाल के और सुपर फास्ट नेचुरल तरीके बताने जा रहे हैं. जिन्हें अपनाकर आपके आम बिना किसी साइड इफेक्ट के एकदम नेचुरल तरीके से पकेंगे और उनका स्वाद भी शक्कर जैसा मीठा हो जाएगा.
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सबसे आसान तरीका है अखबार या किसी मोटे सूती कपड़े का इस्तेमाल करना. आपको बस कच्चे आमों को एक-एक करके अखबार में अच्छी तरह लपेटना है और किसी गत्ते के डिब्बे में बंद करके रख देना है. अखबार आम से निकलने वाली एथिलीन गैस को बाहर नहीं जाने देता. जिससे आम दो-तीन दिन में खुद-ब-खुद पक जाते हैं.
सबसे आसान तरीका है अखबार या किसी मोटे सूती कपड़े का इस्तेमाल करना. आपको बस कच्चे आमों को एक-एक करके अखबार में अच्छी तरह लपेटना है और किसी गत्ते के डिब्बे में बंद करके रख देना है. अखबार आम से निकलने वाली एथिलीन गैस को बाहर नहीं जाने देता. जिससे आम दो-तीन दिन में खुद-ब-खुद पक जाते हैं.
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हमारे घरों में यह नुस्खा सदियों से आजमाया जा रहा है और यह आज भी सुपरहिट है. कच्चे आमों को अपने घर के चावल वाले ड्रम या डिब्बे के अंदर थोड़ा गहरा दबाकर रख दें. चावल के अंदर का नेचुरल तापमान और सूखी गर्माहट आम को बहुत तेजी से पकाने में मदद करती है. जिससे आम का रंग और मिठास दोनों एकदम परफेक्ट आते हैं.
हमारे घरों में यह नुस्खा सदियों से आजमाया जा रहा है और यह आज भी सुपरहिट है. कच्चे आमों को अपने घर के चावल वाले ड्रम या डिब्बे के अंदर थोड़ा गहरा दबाकर रख दें. चावल के अंदर का नेचुरल तापमान और सूखी गर्माहट आम को बहुत तेजी से पकाने में मदद करती है. जिससे आम का रंग और मिठास दोनों एकदम परफेक्ट आते हैं.
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अगर आपको कहीं से थोड़ी सूखी घास मिल जाए. तो यह आम पकाने का सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक तरीका है. एक बड़े प्लास्टिक या लकड़ी के बॉक्स में नीचे घास की परत बिछाएं फिर आम रखें और ऊपर से दोबारा घास से ढक दें. इस नेचुरल गर्माहट से आमों के अंदर का स्टार्च बहुत जल्दी शुगर में बदल जाता है.
अगर आपको कहीं से थोड़ी सूखी घास मिल जाए. तो यह आम पकाने का सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक तरीका है. एक बड़े प्लास्टिक या लकड़ी के बॉक्स में नीचे घास की परत बिछाएं फिर आम रखें और ऊपर से दोबारा घास से ढक दें. इस नेचुरल गर्माहट से आमों के अंदर का स्टार्च बहुत जल्दी शुगर में बदल जाता है.
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यह भी एक बहुत ही मजेदार तरीका है जो मिनटों में काम करता है. एक एयरटाइट बैग या डिब्बे में कच्चे आमों के साथ एक या दो पूरे पके हुए केले रख दें. पका हुआ केला बहुत भारी मात्रा में एथिलीन गैस छोड़ता है. जो उसके पास रखे कच्चे आमों को तेजी से पकाने के लिए मजबूर कर देती है.
यह भी एक बहुत ही मजेदार तरीका है जो मिनटों में काम करता है. एक एयरटाइट बैग या डिब्बे में कच्चे आमों के साथ एक या दो पूरे पके हुए केले रख दें. पका हुआ केला बहुत भारी मात्रा में एथिलीन गैस छोड़ता है. जो उसके पास रखे कच्चे आमों को तेजी से पकाने के लिए मजबूर कर देती है.
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इसके अलावा आप एक पेपर बैग के अंदर कच्चे आमों के साथ एक साबुत प्याज रख दें और बैग का मुंह अच्छी तरह बंद कर दें. प्याज से निकलने वाली गैस और बैग की बंद गर्माहट मिलकर आमों को सिर्फ 24 से 48 घंटे में खाने लायक मीठा बना देती है.
इसके अलावा आप एक पेपर बैग के अंदर कच्चे आमों के साथ एक साबुत प्याज रख दें और बैग का मुंह अच्छी तरह बंद कर दें. प्याज से निकलने वाली गैस और बैग की बंद गर्माहट मिलकर आमों को सिर्फ 24 से 48 घंटे में खाने लायक मीठा बना देती है.
Published at : 14 Jul 2026 01:38 PM (IST)
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 Agriculture Mangoes Farming Tips Mango Farming Farming News

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