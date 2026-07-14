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बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
Ripen Mangoes WIth 5 Desi Methods: केमिकल वाले नुकसानदेह आम खाने के बजाय आप घर पर ही इन्हें एकदम नेचुरल तरीके से पका सकते हैं. जान लें घर के 5 देसी तरीके.
गर्मियों का सीजन आते ही हर किसी की जुबान पर बस आम का ही नाम होता है. लेकिन आजकल मार्केट में धड़ल्ले से बिकने वाले केमिकल से पके आम सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर आप बाजार से कच्चे आम खरीदकर लाते हैं तो उन्हें घर पर ही एकदम देसी और सुरक्षित तरीकों से आसानी से पका सकते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 01:38 PM (IST)
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