बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास

हमारे घरों में यह नुस्खा सदियों से आजमाया जा रहा है और यह आज भी सुपरहिट है. कच्चे आमों को अपने घर के चावल वाले ड्रम या डिब्बे के अंदर थोड़ा गहरा दबाकर रख दें. चावल के अंदर का नेचुरल तापमान और सूखी गर्माहट आम को बहुत तेजी से पकाने में मदद करती है. जिससे आम का रंग और मिठास दोनों एकदम परफेक्ट आते हैं.