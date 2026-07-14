इस जानकारी के बाद हर किसान के दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर इसके लिए कैसे और कहां से करें. ऐसे में आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय किसानों को अपनी जमीन के कागजात, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. साथ ही किसानों को अपनी फसल का सत्यापन भी कराना होगा, जिसके लिए एग्रीस्टैक पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे का इस्तेमाल किया जाएगा.