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Cotton Productivity Mission: कपास की खेती करते हैं तो सरकार देगी 14000 रुपये, जानें कैसे करना है अप्लाई?
Cotton Productivity Mission: कपास उत्पादकता मिशन के तहत आधुनिक तकनीक से कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 14 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी.
कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने कपास किसानों की आय बढ़ाने और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है कपास उत्पादकता मिशन. इस योजना के तहत जो किसान आधुनिक तरीके से कपास की खेती करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से 14,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की मदद दी जाएगी. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी और इसके लिए आवेदन कैसे करना है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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