हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगमले में सूख रहा है पुदीना तो न हों परेशान, इस कमाल के तरीके से रहेगा हरा-भरा

गमले में सूख रहा है पुदीना तो न हों परेशान, इस कमाल के तरीके से रहेगा हरा-भरा

Mint Growing Tips: भीषण गर्मी में गमले का पुदीना सूखने लगा है तो टेंशन न लें. इन तरीकों को आजमाएंगे तो पौधे को तेज धूप में भी हमेशा हरा-भरा और फ्रेश रखेगा.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 09 Jun 2026 05:29 PM (IST)
Mint Growing Tips: भीषण गर्मी में गमले का पुदीना सूखने लगा है तो टेंशन न लें. इन तरीकों को आजमाएंगे तो पौधे को तेज धूप में भी हमेशा हरा-भरा और फ्रेश रखेगा.

गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस हो, आम का पन्ना या फिर नींबू पानी, पुदीने के बिना हर ड्रिंक अधूरी सी लगती है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे अपने घर के गमले में लगाना पसंद करते हैं. लेकिन मई-जून की इस भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण अक्सर गमले में लगा पुदीना सूखने लगता है.

1/6
अगर आपके घर का पुदीना भी इस तपती धूप में अपनी रंगत खो रहा है और उसकी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं. तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. गार्डनिंग एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा कमाल का गोल्डन रूल और आसान तरीका शेयर किया है, जिससे आपका सूखता हुआ पुदीना भी दोबारा एकदम फ्रेश और हरा-भरा हो जाएगा.
अगर आपके घर का पुदीना भी इस तपती धूप में अपनी रंगत खो रहा है और उसकी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं. तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. गार्डनिंग एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा कमाल का गोल्डन रूल और आसान तरीका शेयर किया है, जिससे आपका सूखता हुआ पुदीना भी दोबारा एकदम फ्रेश और हरा-भरा हो जाएगा.
2/6
पुदीने को भीषण गर्मी से बचाने का सबसे पहला और जरूरी नियम है उसकी सही लोकेशन. दोपहर की सीधी और तेज धूप पुदीने की नाजुक पत्तियों को पूरी तरह झुलसा देती है. इसलिए अपने पुदीने के गमले को तुरंत किसी ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां सुबह की सिर्फ दो-तीन घंटे की हल्की धूप आती हो और बाकी समय वहां अच्छी छांव रहे.
पुदीने को भीषण गर्मी से बचाने का सबसे पहला और जरूरी नियम है उसकी सही लोकेशन. दोपहर की सीधी और तेज धूप पुदीने की नाजुक पत्तियों को पूरी तरह झुलसा देती है. इसलिए अपने पुदीने के गमले को तुरंत किसी ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां सुबह की सिर्फ दो-तीन घंटे की हल्की धूप आती हो और बाकी समय वहां अच्छी छांव रहे.
Published at : 09 Jun 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mint Mint Farming Home Gardening

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सफेद कद्दू की खेती से होगी छप्परफाड़ कमाई, इन मार्केट्स में है भारी डिमांड, जानें पूरा गणित
सफेद कद्दू की खेती से होगी छप्परफाड़ कमाई, इन मार्केट्स में है भारी डिमांड, जानें पूरा गणित
एग्रीकल्चर
Saffron and Olives Farming on Barren Hill : जहां घास नहीं उगती थी, वहां उगाई कश्मीरी केसर और स्पेनिश जैतून, देखें 75 साल के बुजुर्ग का कमाल
जहां घास नहीं उगती थी, वहां उगाई कश्मीरी केसर और स्पेनिश जैतून, देखें 75 साल के बुजुर्ग का कमाल
एग्रीकल्चर
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
एग्रीकल्चर
आज ही पूरे कर लें ये डॉक्युमेंट्स, वरना नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त
आज ही पूरे कर लें ये डॉक्युमेंट्स, वरना नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह
Opinion: आपदा में पीड़ितों का संबल बनती उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट
मोहम्मद सिराज क्यों आयरलैंड-इंग्लैंड टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
मोहम्मद सिराज क्यों टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
एग्रीकल्चर
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
शिक्षा
हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ
हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget