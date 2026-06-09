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गमले में सूख रहा है पुदीना तो न हों परेशान, इस कमाल के तरीके से रहेगा हरा-भरा
Mint Growing Tips: भीषण गर्मी में गमले का पुदीना सूखने लगा है तो टेंशन न लें. इन तरीकों को आजमाएंगे तो पौधे को तेज धूप में भी हमेशा हरा-भरा और फ्रेश रखेगा.
गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस हो, आम का पन्ना या फिर नींबू पानी, पुदीने के बिना हर ड्रिंक अधूरी सी लगती है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे अपने घर के गमले में लगाना पसंद करते हैं. लेकिन मई-जून की इस भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण अक्सर गमले में लगा पुदीना सूखने लगता है.
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Published at : 09 Jun 2026 05:29 PM (IST)
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दिग्विजय सिंह
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