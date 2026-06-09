गमले में सूख रहा है पुदीना तो न हों परेशान, इस कमाल के तरीके से रहेगा हरा-भरा

अगर आपके घर का पुदीना भी इस तपती धूप में अपनी रंगत खो रहा है और उसकी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं. तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. गार्डनिंग एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा कमाल का गोल्डन रूल और आसान तरीका शेयर किया है, जिससे आपका सूखता हुआ पुदीना भी दोबारा एकदम फ्रेश और हरा-भरा हो जाएगा.