प्याज की खेती में चाहिए बढ़िया कमाई, तो मानसून के लिए चुनें यह 3 किस्में

दूसरी बेहतरीन वैराइटी है भीमा डार्क रेड जो किसानों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है. इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत इसका गहरा लाल रंग और साइज काफी अच्छा है. जो खरीदारों को तुरंत पसंद आ जाता है. यह फसल बारिश के मौसम में होने वाली फंगल बीमारियों से लड़ने में काफी मजबूत होती है और पैदावार भी तगड़ी देती है.