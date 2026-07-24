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प्याज की खेती में चाहिए बढ़िया कमाई, तो मानसून के लिए चुनें यह 3 किस्में
Onion Farming Tips: मानसून में प्याज उगाकर आप भी बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. जानिए एक्सपर्ट्स की बताई उन 3 खास किस्मों के बारे में जो बारिश के मौसम में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देती हैं.
किसान प्याज की खेती रबी के सीजन में ही करते हैं. लेकिन मानसून के दौरान भी इसकी खेती करके तगड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है. खरीफ यानी बरसात के मौसम में उगाई गई प्याज की बाजार में काफी ज्यादा डिमांड रहती है. ऐसे में अगर आप सही तरीके से साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छी कमाई तय है.
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Published at : 24 Jul 2026 06:07 PM (IST)
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कुमार सम्भव जैनNews Editor
Opinion