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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग4 दिन बाद भी लौट आया खोया हुआ बटुआ, बेंगलुरु के कैब ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल

4 दिन बाद भी लौट आया खोया हुआ बटुआ, बेंगलुरु के कैब ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल

यह मामला तब सामने आया जब बेंगलुरु के एक रेडिट यूजर ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की. यूजर ने बताया कि वह कैब से घर पहुंचने के बाद सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हो गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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आज के दौर में जहां अक्सर खोई हुई चीज वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है, वहीं बेंगलुरु से सामने आई एक घटना ने लोगों का इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक कैब ड्राइवर की ईमानदारी की जमकर तारीफ हो रही है, जिसने चार दिन पहले अपनी टैक्सी में छूटा एक यात्री का बटुआ न सिर्फ संभालकर रखा, बल्कि उसे ढूंढ़कर सही सलामत वापस भी लौटा दिया. इस घटना ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है.

4 दिन पहले कैब में छूट गया था बटुआ

यह मामला तब सामने आया जब बेंगलुरु के एक रेडिट यूजर ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की. यूजर ने बताया कि वह कैब से घर पहुंचने के बाद सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हो गया, लेकिन चार दिन बाद उसे एहसास हुआ कि उसका वॉलेट कैब में ही छूट गया था. घबराए हुए यात्री ने तुरंत कैब ड्राइवर को फोन किया. ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी धुलाई के लिए गई हुई है, लेकिन वह वॉलेट ढूंढ़ने की पूरी कोशिश करेगा.

4 दिन बाद भी लौट आया खोया हुआ बटुआ, बेंगलुरु के कैब ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल

कुछ घंटों बाद आया फोन और लौट आई मुस्कान

कुछ घंटों बाद कैब ड्राइवर का फोन आया और उसने बताया कि उसे कार में यात्री का वॉलेट मिल गया है. यह खबर सुनकर यात्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उसने इस पूरे अनुभव को रेडिट पर "Beauty of Bengaluru" कैप्शन के साथ शेयर किया. पोस्ट में उसने ड्राइवर की ईमानदारी और जिम्मेदारी की जमकर तारीफ की. देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हजारों लोग इस छोटे लेकिन प्रेरणादायक किस्से की तारीफ करने लगे.

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लोग बोले- ऐसे लोग ही इंसानियत जिंदा रखते हैं

पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दिल खोलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, "करीब 9 साल पहले मेरे साथ भी बेंगलुरु में ऐसा ही हुआ था." दूसरे यूजर ने कहा, "आप किस्मत वाले हैं, ऐसी ईमानदारी रोज देखने को नहीं मिलती." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "मेरे दोस्त के साथ भी भोपाल में ऐसा ही हुआ था, जब वह कैब में अपना वॉलेट भूल गया था." कई लोगों ने कहा कि ऐसे छोटे-छोटे ईमानदार काम ही समाज में भरोसा और इंसानियत को जिंदा रखते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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