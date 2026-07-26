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टमाटर से लेकर मेथी तक अपने किचन गार्डन में उगाएं ये सब्जियां
Kitchen Gardening Tips: मानसून के सुहावने मौसम में अपने घर की बालकनी या छत पर ताजी और केमिकल-फ्री सब्जियां उगाने के आसान तरीके जानें और हर दिन पाएं ऑर्गेनिक स्वाद.
इस मानसूनी मौसम में जब हर तरफ हरियाली छा रही है. ऐसे में घर में छोटा सा किचन गार्डन शुरू करना सबसे बेस्ट आईडिया है. बरसात के दिनों में बाजार में हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं और उनमें केमिकल का खतरा भी बढ़ जाता है. चलिए जानते हैं कि इस मानसून आप कौन सी आसान सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion