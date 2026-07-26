टमाटर से लेकर मेथी तक अपने किचन गार्डन में उगाएं ये सब्जियां

बारिश के मौसम में अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं. तो टमाटर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. मानसूनी नमी में टमाटर के पौधे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं. बस गमले में जल निकासी का अच्छा इंतजाम रखें ताकि जड़ों में पानी न ठहरे. सही धूप और टाइम पर पानी देने से पौधे में बहुत जल्द रसीले टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे.