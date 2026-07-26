मैनपुरी में CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, 'पहले नाम सुनकर घबराते थे लोग, 'लेकिन अब...'

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक समय मैनपुरी और इटावा का नाम सुनकर लोग घबराते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इन इलाकों को नहीं पहचान दी है.

सीएम योगी ने आगे कहा कि एक समय ऐसा था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे. दूसरे शहरों में मैनपुरी वालों को किराए का मकान देने में परहेज किया जाता था. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पहचान का संकट सपा ने खड़ा किया था. ये कहीं दूर के नहीं , आपके बीच के लोग थे.

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'यूपी को बना दिया था बीमारू राज्य'

सीएम योही ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था. नौजवानों को नौकरी में चेहरा और पैसा देखा जाता था. व्यापारी पूंजी लगाने से डरता था और बेटियां पढ़ने के लिए भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं. आज मैनपुरी और इटावा के युवा सरकारी नौकरियां पा रहे हैं. किसानों को बिजली, सिंचाई और योजनाओं का लाभ मिल रहा है.

कानून व्यवस्था की तुलना की

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि आज अपराधियों की कमर टूट गई है, माफिया या तो जेल में हैं या जहन्नुम में. आज कांवड़ यात्रा और जन्माष्टमी अब भव्यता से मनाई जाती है, पहले सपा रोक लगाती थी. पैसा अब मंदिरों में खर्च हो रहा है, कब्रिस्तानों की बजाय.

चार जातियों का जिक्र

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा, "देश में चार जातियां नहीं, हर जाति में गरीब हैं." उन्होंने यादव बेटी को दिए जा रहे 4000 मासिक सहयोग का उदाहरण भी दिया. उन्होंने आगे कहा कि यूपी में अब न कर्फ्यू है और न दंगे. प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन गया है. सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बांटने वाले लोग हैं, समाज के दुश्मन हैं. इनके परिवार का विकास होता रहेगा और मैनपुरी-इटावा पिछड़ जाएगा तो पूरा यूपी पिछड़ जाएगा.

सीएम आगे बोले कि हम हर खंड को विकसित कर रहे हैं. 10 घंटे बिजली, बेटी-व्यापरी सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता बताते हुए आगाह किया कि पुरानी ताकतें फिर साजिशें रच रहीं हैं, लेकिन जनता उन्हें पहचान चुकी है.

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