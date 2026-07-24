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डेयरी किसानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी देती हैं ये योजनाएं, जानें काम की बात
Dairy Farming Tips: डेयरी फार्मिंग को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए सरकार कई शानदार योजनाएं चला रही है. जानिए कौन-सी स्कीम्स में आपको मिलेगी सबसे ज्यादा सब्सिडी.
अगर आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या इसे बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं. तो सरकार आपके लिए कई जबरदस्त स्कीम चला रही है. इन योजनाओं का मकसद पशुपालकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.
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Published at : 24 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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कुमार सम्भव जैनNews Editor
Opinion