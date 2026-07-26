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मोरिंगा की खेती सीखें, सरकार देगी 1000 मुफ्त पौधे
Moringa Cultivation Tips: कम लागत में तगड़ी कमाई के लिए सहजन की खेती अपनाएं. इसके लिए सरकार दे रही है ट्रेनिंग और मुफ्त 100 पौधे. जाने कैसे मिलेगा फायदा.
कम लागत में जबरदस्त कमाई करने का मन बना रहे हैं. तो मोरिंगा यानी सहजन की खेती आपके लिए बढ़़िया ऑप्शन बन सकती है. आजकल हेल्थ सेक्टर में सहजन की मांग रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है. इसी वजह से सरकार भी अब किसानों को सहजन की खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही शानदार योजना लेकर आई है.
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Published at : 26 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :Farming Tips Moringa Farming News
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion