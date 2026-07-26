मोरिंगा की खेती सीखें, सरकार देगी 1000 मुफ्त पौधे

ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कृषि एक्सपर्ट्स आपको मिट्टी की तैयारी से लेकर पौधे लगाने, कटाई और पत्तियों को सुखाने का सही तरीका सिखाएंगे. इस वर्कशॉप में आपको यह भी बताया जाएगा कि कैसे सहजन के पाउडर और अन्य बाय-प्रोडक्ट्स बनाकर आप लोकल मार्केट के अलावा बड़ी कंपनियों को भी अपना माल आसानी से सप्लाई कर सकते हैं.