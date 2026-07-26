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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

Box office Collection: 2026 की कन्नड़ की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बजट का कई गुना कमाई की. इसने बॉलीवुड वालों के भी छक्के छुड़ा दिए. चलिए बताते हैं इसेक बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बॉलीवुड और साउथ के साथ ही हॉलीवुड फिल्मों का भी बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. 'द ओडिसी' 'जन नायकन' और 'धमाल 4' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड सेट कर रही हैं. इसी बीच आपको कन्नड़ की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने बजट का कई गुना कमाई की. इसका टाइटल 'लव मॉकटेल 3' है. चलिए बताते हैं फिल्म का कलेक्शन.

'लव मॉकटेल 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कन्नड़ फिल्म 'लव मॉकटेल 3' को 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म थिएटर में आते ही छा गई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया और बंपर कमाई की थी. इस कन्नड़ फिल्म ने बजट से कई गुना कमाई की थी. 

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सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म 'लव मॉकटेल 3' का इंडिया नेट कलेक्शन 15 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 1 करोड़ कमाए थे और फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 18.06 करोड़ का बिजनेस रहा था. जबकि इसका बजट मुट्ठी भर रहा था.

'लव मॉकटेल 3' ने कमाया था 803% प्रॉफिट

इसके अलावा अगर कन्नड़ फिल्म 'लव मॉकटेल 3' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 18.06 करोड़ रहा था जबकि कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट महज 2 करोड़ ही था. इस लिहाज से फिल्म ने मोटी कमाई की और बजट का 803% प्रॉफिट भी कमाया. इसकी लोगों ने जमकर तारीफ की थी और ये क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आई थी.

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'लव मॉकटेल 3' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'लव मॉकटेल 3' के बारे में बात की जाए ये कन्नड़ की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. ये फेमस और हिट फ्रेंचाइजी 'लव मॉकटेल' का तीसरा पार्ट है. इसका डायरेक्शन डार्लिंग कृष्णा ने किया है. फिल्म में डार्लिंग कृष्णा, मिलान नागराज, समवृता (बेबी) समेत अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. इसमें एक्टर्स की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है.

वहीं, बात करें फिल्म 'लव मॉकटेल 3' को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं तो फिल्म जी5 पर उपलब्ध है. इसे अन्य भाषाओं में भी देख सकते हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
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