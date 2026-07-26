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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर1 खेत में उगाएं 5 फसलें, मिश्रित खेती से पाएं 365 दिन कमाई

1 खेत में उगाएं 5 फसलें, मिश्रित खेती से पाएं 365 दिन कमाई

Mixed Farming Tips: एक ही जमीन पर एक साथ 5 फसलें उगाने का तरीका जानें. यह मिक्स्ड फार्मिंग का तरीका न सिर्फ आपकी लागत घटाएगा और पूरे साल खेत से रोजाना कमाई का जरिया बनाएगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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Mixed Farming Tips: आज के टाइम में पारंपरिक खेती के भरोसे बैठकर ज्यादा मुनाफे की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. मौसम की अनिश्चितता और बाजार के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए अब किसान खेती में अलग तरह की चीजें आजमा रहे हैं. इसलिए अब एक खेत में कई फसलें एकसाथ उगाईं जा रही हैं इस खेती के मिश्रित खेती यानी मिक्ड फार्मिंग भी कहते हैं. 

इस तकनीक से आप अपने एक ही खेत में एक साथ 5 अलग-अलग तरह की फसलें उगा सकते हैं. इससे आपकी पूरी जमीन का सही से इस्तेमाल होगा और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको पूरे 365 दिन खेत से लगातार कमाई मिलती रहेगी. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इसे अपने खेत में कैसे लागू कर सकते हैं.

फसलों का सही मिश्रण बनाएं

इस तरीके को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले फसलों की टाइमिंग और उनकी बनावट को समझना होगा. अपने खेत में ऐसी फसलें एक साथ चुनें जिनकी जड़ें, लंबाई और पकने का समय अलग-अलग हो. मसलन आप खेत में मचान बनाकर ऊपर बेल वाली सब्जियां जैसे कद्दू या तोरई लगा सकते हैं. 

उसी मचान के नीचे जमीन पर टमाटर या हरी मिर्च के पौधे लगा सकते हैं. इसके साथ ही खाली बची जगह और क्यारियों के किनारों पर धनिया, पालक और मूली जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलें बो दें. यह कॉम्बिनेशन ऐसा है कि कोई भी फसल दूसरी को नुकसान नहीं पहुंचाती. 

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ऐसे करें रखरखाव

मिश्रित खेती का फायदा यह है कि इसमें आपकी लागत आधी हो जाती है. जब आप एक फसल के लिए खेत में पानी चलाएंगे या खाद डालेंगे. तो वही पानी और न्यूट्रिशन बाकी चार फसलों को भी अपने आप मिल जाएगा. अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा. 

इसके अलावा जब खेत में अलग-अलग तरह के पौधे पास-पास लगे होते हैं. तो जमीन में नमी लंबे समय तक टिकी रहती है, जिससे आपको बार-बार सिंचाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अलग-अलग फसलों की जड़ें मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाती हैं. जिससे खेत की ताकत बढ़ती है और कीड़े-बीमारियों का खतरा भी बहुत कम हो जाता है.

नुकसान का रिस्क बिल्कुल कम

इस तरीके से आपकी खेती पूरी तरह से रिस्क-फ्री हो जाती है. मान लीजिए कि किसी वजह से अगर बाजार में किसी एक सब्जी के दाम मंदे हो गए या कोई एक फसल थोड़ी खराब भी हो गई. तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. 

बाकी की 4 फसलें आपके उस नुकसान की तुरंत भरपाई कर देंगी. इस तरीके का एक फायदा यह है कि आपके खेत से हर दूसरे-तीसरे दिन कोई न कोई सब्जी कटाई के लिए तैयार रहेगी. आप रोज ताजी सब्जियां मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं जिससे आपकी जेब में साल के 365 दिन रोज पैसा आता रहेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Mixed Farming Farming News
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