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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
Pralhad Joshi Education Minister: देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपना पद संभाल लिया है. उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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