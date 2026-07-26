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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद

Pralhad Joshi Education Minister: देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपना पद संभाल लिया है. उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 26 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपना पद संभाल लिया है. उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी सौंपी गई है.

 

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Published at : 26 Jul 2026 12:29 PM (IST)
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